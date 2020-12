Kanada zničila na MS dvacítek Německo šestnácti góly, Američané zasypali Rakušany 73 střelami

Edmonton Hokejisté domácí Kanady rozdrtili při vstupu do mistrovství světa dvacítek v Edmontonu ve skupině A oslabené Německo 16:2. Šesti body za hattrick a tři asistence se na kanonádě obhájců titulu podílel útočník Dylan Cozen. Ve skupině B deklasovaly Spojené státy americké nováčka Rakousko 11:0.

Německý trenér Tobias Abstreiter kvůli karanténě po pozitivních testech devíti hráčů na nemoc covid-19, z nichž útočník Jakub Borzecki přijde o celý turnaj, měl stejně jako v pátečním utkání s Finskem (3:5) opět k dispozici jen dva brankáře, pět obránců a devět útočníků.

Po 114 sekundách otevřel skóre Kaiden Guhle a v osmé minutě zvýšil náskok Kanady ve vlastním oslabení Dawson Mercer. V čase 13:12 sice zkorigoval stav v přesilové hře John-Jason Peterka, ale ještě v úvodním dějství unikli favorité do náskoku 4:1 a druhou třetinu ovládli poměrem 7:0. Němci podruhé skórovali až za stavu 1:16, když se 18 sekund před koncem prosadil opět z přesilovky Florian Elias.



„Byl to z naší strany opravdu špatný zápas. Nic nám nefungovalo. Je to na této úrovni těžké. Normálně není prohra takový problém, ale tohle bylo frustrující. Musíme na to zapomenout a je důležité, aby na to kluci dokázali odpovědět proti Slovensku,“ řekl trenér Německa Abstreiter, který by měl mít k dispozici na příští utkání už dalších pět hráčů.

„Byli jsme unavení, ale nechceme hledat výmluvy. Víme, že jsme oslabení, ale i tak musíme bruslit a tvrdě bojovat. To jsme nedělali,“ prohlásil útočník Peterka.

Rakušané se vrátili mezi elitu na juniorském mistrovství světa po 11 letech a s USA dostali tvrdou lekci. Soupeř je přestřílel v poměru 73:10. V úvodním dějství to bylo 22:3, ale gólman Sebastian Wraneschitz inkasoval pouze v 16. minutě, kdy jej překonal obránce Drew Helleson. V druhé třetině ale už Rakušané inkasovali šestkrát a ve třetí čtyřikrát.

Hattrick si připsal Matthew Boldy a čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí zaznamenal Trevor Zegras.