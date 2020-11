Kanadské absurdity: hokej bez bodyčeků, ušlý zisk platí hráči

Co se ještě nedávno mohlo zdát jako nepovedený vtip, dnes mnozí myslí vážně. Poslechněte si nápady, se kterými v době covidové přišli v Kanadě. Tamní ministryně sportu za provincii Ontario Lisa MacLeodová například navrhuje, aby se hokej hrál bez bodyčeků. V jiné mládežnické soutěži zase rodiče musí klubům platit za ušlý zisk ze vstupného.

Hokej bez bodyčeků? Podobné prapodivnosti běhají hlavami vrcholných politiků, kteří je chtějí aplikovat do reality. Zatím jde pouze o návrh, jemuž se většina hokejové veřejnosti i klubů brání, přesto není vyloučeno, že se z hokeje v Kanadě stane krasobruslení.

Ministryně MacLeodová by ráda experimentovala v tamní juniorské soutěži Ontario Hockey League (OHL). „Naši odborníci v oblasti veřejného zdraví deklarovali jasně, že záměrný kontakt při sportu není povolen. Byla by to výzva, jak změnit styl hry,“ vykládala s nadšením.

To však zástupci soutěže nesdíleli a její představitelé naopak vyjádřili naději, že toto rozhodnutí není konečné a v diskuzi se bude pokračovat.

„Snažíme se spolupracovat s ligou na bezpečném návratu k hraní. Ale toto není politika a hokej. Je to globální pandemie a řídí nás politika zdravotní péče, která má zmírnit šíření smrtícího viru,“ prohlásila MacLeodová.

V důsledku jejího návrhu už začaly ostatní soutěže přemýšlet, jak najít kompromis, který by hokej nezdeformoval tak výrazným způsobem. A tak se na amatérské úrovni zkouší hrát čtyři na čtyři nejen bez bodyčeků, ale také bez bitek, a dokonce i bez buly!

V další juniorské lize AJHL (Alberta Junior Hockey League) zase hrají jen dva týmy neustále proti sobě, aby se nákaza nešířila napříč celou ligou. A jelikož kluby mají ekonomické problémy, protože na zápasy nemohou diváci, tak ušlý zisk ze vstupného musí platit hráči.

Platí tedy rodiče, měsíčně odvádí tisíc kanadských dolarů, což je zhruba 18 tisíc korun. To už musí být pořádná vášeň, když si k tomu připočtete ostatní náklady a ekonomické důsledky různých omezení souvisejících s opatřeními proti koronaviru...

Zda návrh na hokej bez bodyčeků skutečně projde, to se teprve ukáže. Vedení OHL už odložilo začátek ligy na 4. února a zkrátilo rozpis na 40 utkání, do té doby se ale může spousta věcí změnit.

Fanoušci úzkostlivě doufají, že zpátky do normálu. Naději jim nyní dal na Twitteru ontarijský premiér Doug Ford, který napsal: „Vytváříme s OHL plán bezpečného návratu ke hře s bodyčeky. Budeme ale potřebovat posvěcení zdravotních expertů.“