Hororový začátek, potom jistota. Vejmelka: Nic neřeším, máme tu srandu

„Ať si lámou hlavu! Nechceme, aby se soupeř mohl cíleně chystat na jednoho gólmana, máme tři výborné,“ vykládal asistent Libor Zábranský.

Ve svém čtvrtém duelu, který nakonec Češi zvládli poměrem 6:2, dostal vůbec poprvé šanci Karel Vejmelka. „Konečně!“ řekla si jistě většina fanoušků.

Ale že by Slovinci vypadali zmateně a zadýchaně ze všeho toho přemýšlení, kdo proti nim vyjede, to se říct nedá.

Vejmelkovi nachystali hororový začátek. Skóre otevřeli šťastným odrazem od brusle Ronalda Knota, o chvíli později v přesilové hře jim prošla přímá rána od modré z hole Jana Urbase.

Karel Vejmelka propustil přesilovkovou ránu Jana Urbase mezi betony.

„Začali jste špatně. Slabá intenzita, bruslení i rozehrávka,“ hodnotil pro MF DNES finský mistr světa a televizní expert Sami Kapanen na tribuně. U Vejmelkova jména dokonce chvíli svítila hrozivá padesátiprocentní úspěšnost zákroků. A vůbec nezáleželo na tom, že se Slovinci o startu jediného českého brankáře s angažmá v NHL na turnaji dozvěděli až hodinu před začátkem.

Ostatně právě v NHL bývá i díky všudypřítomným reportérům o gólmanovi jasno mnohem dřív.

„Těžký začátek, divoký,“ uznal Vejmelka. „Když dostanete dva rychlé góly, zacloumá to s celým týmem. Ale nesesypali jsme se, naopak nás to nakoplo.“

On sám další zaváhání nepřipustil, několikrát se zaskvěl při přečíslení a v oslabení vytáhl parádní zákrok levým ramenem proti puku, který už letěl za čáru.

Český hokejový brankář Karel Vejmelka.

„Je možné, že tenhle byl rozhodující,“ kývl. A útočník Filip Chlapík chválil: „Chytal skvěle, celou dobu nás držel ve hře, zabránil hromadě šancí. Taky to pro něj bylo trochu těžší, dlouho nehrál.“

Ano, od začátku mistrovství hokejová veřejnost řešila, proč ještě Vejmelka od trenérů nedostal šanci. Dvakrát chytal Hrubec, jednou Langhamer. On zahříval střídačku.

„Víte, já to více méně nějak neřešil. Byl jsem připravený chytat, jakmile mě pošlou do brány. Dozvěděl jsem se to den předem.

Potvrdil, co si trenérský štáb celou dobu tuze pochvaluje. Jaká parta se mezi trojicí brankářů utvořila. „Rozhodně, máme srandu. A v kabině svůj rožek, kde se bavíme. Je super, že se známe. A kdokoliv z nás může podat takový výkon, aby tým vyhrál,“ řekl Vejmelka.

Uraženost ani frustraci z toho, že nechytá, na něm po vítězství nepoznáte. „Vždycky záleží na trenérovi. Na mně je, abych byl mentálně připravený. A psychicky i fyzicky jsem na tom dobře,“ tvrdí.

MS v hokeji na iDNES.cz

„Jak znám Jalonena, věřil bych jeho plánům. Brankáře máte všechny velice kvalitní,“ kývl i Kapanen.

Na Vejmelku Slovinci nakonec vyslali dvacet střel. Zůstal v klidu.

A vrásky mu nedělá ani to, že Arizona Coyotes, za něž chytá, řeší velké trable. Klub sráží nejistota ohledně samotné existence. Bude se stěhovat? „Teď mám v hlavě jen to, abychom uspěli na turnaji,“ říká on.