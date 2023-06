Dlouhé jednání bez výsledku. Jalonen zatím zůstává, rozhodne další analýza

Jalonen a spol. dostali od šéfa svazu Aloise Hadamczika čas do 20. června.

V požadované zprávě, kterou obdrží všichni členové výkonného výboru, mají popsat rozdělení vlastních kompetencí pro nadcházející šampionát.

Dále by měli nastínit, jakým stylem si představují skládání nominací pro turnaje Euro Hockey Tour, jak přistoupí k zapojení mladých hráčů či hokejistů z extraligy a jak plánují zlepšit herní projev reprezentace.

„Chceme agresivitu, větší pohyb. Nechci, aby hráči měli v sobě blok, ale aby šli do zápasu s radostí a vůlí porazit soupeře,“ uvedl Hadamczik.

Až na základě vypracovaného dokumentu, na němž se z realizačního týmu nebude podílet jen Martin Erat, se výkonný výbor rozhodne, co dál. Datum příštího zasedání zatím není známo.

„K celé situaci se stavíme zodpovědně, příští rok máme doma mistrovství světa po devíti letech. Chceme uspokojit fanoušky a mít čisté svědomí, že jsme pro úspěch udělali všechno,“ zdůraznil šéf svazu.

Po příchodu před novináře se nejprve omluvil. Tiskový brífink byl původně naplánován na poledne, nakonec kvůli dlouhým rozhovorům se členy realizačního týmu začal až ve 14.30.

„První přišel Martin Havlát a poskytl nám svůj pohled na výkony mužstva na světovém šampionátu, které nebyly na takové úrovni, jakou jsme si přáli. Po něm přišel Kari Jalonen, po něm asistent Libor Zábranský a trenér brankářů Zdeněk Orct,“ vysvětlil zpoždění Hadamczik.

A vzápětí dodal: „Členové výkonného výboru se ptali na hodně věcí. Třeba Jaromír Jágr byl hodně aktivní, to samé Jiří Šlégr i další. Teď si chceme dát čas na to, abychom se rozhodli, jakou cestou se vydáme.“

Členové Výkonného výboru ČSLH Prezident: Alois Hadamczik Viceprezidenti: Petr Bříza, Aleš Pavlík Další členové: Marek Chmiel, Jaromír Jágr, Milan Vacke, Daniel Sadil, Bedřich Ščerban, Jiří Šindler, Jiří Šlégr, Aleš Kmoníček

Jalonen si připravil detailní analýzu nepovedeného mistrovství světa. Vyjádřil přání pokračovat se stejnými spolupracovníky jako dosud, rozloučil se pouze s krajanem Fredrikem Norrenou.

Finský kouč má smlouvu ještě na příští rok, ale jeho pozice zůstává i nadále v ohrožení. Na uplynulém mistrovství světa skončil národní tým osmý, čímž stanovil nejhorší umístění v historii.

„Je to obrovské zklamání. Musím se znovu podívat na všechna utkání. A co bude dál? Nechci spekulovat. Není to moje práce,“ hlásil Jalonen bezprostředně po čtvrtfinálové prohře 0:3 s USA.

Čeští hokejisté nenavázali na loňský bronz, pozadu zůstali i výkonnostně. Neporazili ani jednoho z papírově silnějších soupeřů, navíc podlehli Lotyšsku. Ve hře měli časté výpadky, málo se tlačili do zakončení, nestačili rychlostně.

Jalonen na mimořádném zasedání vedení hokejového svazu pojmenoval nedostatky v herním projevu a pokusil se Hadamczika a spol. přesvědčit o vlastním setrvání ve funkci.

Už před startem letošního šampionátu se spekulovalo, že šéf svazu pro nadcházející turnaj v domácím prostředí nechce u reprezentace cizince. Hadamczik ale během minulého týdne tyto informace několikrát popřel.

„Nechápu, jak může někdo napsat něco takového. Jeho vyhazov nikdy nebyl ve hře. Rozhodně nestojím proti němu, to je lež a nesmysl. Má platnou smlouvu.“

V hokejovém prostředí se i v posledních dnech a týdnech proslýchalo, že třiašedesátiletý rodák z Oulu u národního mužstva s největší pravděpodobností nebude pokračovat.

Trenér české hokejové reprezentace Kari Jalonen.

Jedním z možných kandidátů na jeho místo zůstává Radim Rulík, který na začátku května skončil v Pardubicích. Na klubové úrovní zůstává bez angažmá, zároveň vede reprezentační dvacítku.

Spekuluje se také o Vladimíru Růžičkovi, jenž v minulosti dotáhl národní tým ke dvěma zlatům ze světového šampionátu. Na seniorské úrovni naposledy působil v Litvínově, kde na začátku roku vedl i dorost.

Pro návrat českého kouče se veřejně vyslovil třeba pardubický majitel Petr Dědek, ale Jalonen má v tuzemském hokejovém prostředí i své zastánce.

„Má rozdělanou práci, nechal bych ho ji dokončit. Měl by zůstat,“ řekl pro iDNES.cz bývalý trenér české i slovenské reprezentace Vladimír Vůjtek.

V podobném duchu hovořil také legendární brankář Dominik Hašek: „Kdybych hlasoval, tak řeknu, ať zůstane, protože to byla první akce, kde mužstvo propadlo. Jinak pod ním podávalo velmi dobré výkony – na tu kvalitu, co máme.“

Po příletu z Tampere se Jalonena zastali i hráči. Na Twitteru se k nim přidal hvězdný útočník David Pastrňák, jeden z hlavních strůjců loňského bronzového úspěchu.

Situace se zamotává, na definitivní rozhodnutí si musí hokejová veřejnost ještě počkat.