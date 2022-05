Kouč Jalonen nevidí na hře hokejistů problém. Věříme systému, který jsme pilovali, řekl

Jaká byla po Finsku noc?

Klidná. Trenéři si po večeři sedli a zápas si vyříkali. Teď ráno jsme začali pracovat na Německu. V Helsinkách jsme měli pozorovatele, který nám přes telefon řekl o soupeři vše, co viděl. Máme i statistiky a video. Přesně víme, jaký to bude zápas.

Jaký?

Němci mají velké hráče, proběhne spoustu soubojů. Taky vstřelili spoustu gólů z kontru a mají i úspěšné přesilové hry.

Co po prohře potřebujete změnit?

Nic. Věříme systému, pro tento moment jsme ho celou dobu pilovali. Rutiny zůstávají.

Není problém, že jste za poslední dva zápasy vstřelili jedinou branku?

Nevím, myslím, že ne. Finsko za celý turnaj dostalo pět branek, není to jenom o nás. A proti Spojeným státům to bylo o jedné brance. A byli jsme to my, kdo bral tři body.

Nečekáte víc od obránce Hronka?

Proti Finsku hrál hodně minut. Líbí se mi, jak hraje v obraně, samozřejmě v útoku a hlavně na přesilovce by mohl víc střílet. Víme, že umí dát gól. Ale celkově mi jeho hra dělá radost.

Všichni jsou zdraví?

Více méně. Nemůžu nic říct, ale všichni by měli být k dispozici. Samozřejmě kromě brankáře Dostála.

Co obránce Jiříček? Proti Finsku hrál po dvou zápasech, pár chyb udělal, ale prokázal odvahu v útoku, že?

Líbil se mi. Stejně jako Blümel patří k budoucnosti českého hokeje. Proti Finsku to zvládl. Trochu ztrácí v soubojích jeden na jednoho, ale zase se držel toho, v čem je silný. V práci s pukem a bruslení. To je jeho. A i když chyboval před třetím gólem, hrál dobře.

Řekl si o místo v sestavě?

O tom mluvit nechci. Musíme se vyspat, pak sestavu vymyslíme.

Bude čtvrtfinále o psychice?

Taky. Jako hráč musíte do zápasu jít s tím, že ho hrajete s tímhle týmem jednou za život. Dát do něj srdce a duši.

Ale výkonnost v turnaji nemáte stabilní.

Musíme věřit hráčům. Je to jejich hra.

Opět jste po Finsku řešil rozhodčí.

To je docela šílené. Odehráli jsme sedm zápasů a v každém se něco objevilo. Poslali na trestnou lavici Červenku se Zohornou, ale oni k faulu nebyli ani blízko. Pak si s rozhodčími promluvím a oni najednou začnou vylučovat i Finy. Nerozumím tomu.

Ani trenéři dalších zemí nejsou spokojení.

Je to smutné. Podívejte, proti Spojeným státům i Finsku to byly opravdu těsné zápasy. Sudí se musí řídit pravidly, nad ničím nepřemýšlet a nespekulovat. Žádám od nich fair play, snad se jí ve čtvrtek dočkáme. A snad se neobjeví žádné chyby.