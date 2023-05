Rámus místo otoček. Jalonen: Byl správný čas zvýšit hlas, těla nefungovala

Jak byste utkání zhodnotil?

Moje analýza je taková, že nám na začátku nefungovala těla. Dva volné dny byly znát. Jeden den bylo úplné volno, druhý jsme jen lehce trénovali. Ale přesně takový zápas vyžaduje dobrou fyzickou kondici.

Kdy nastal zlom?

Až ve druhé třetině jsem viděl, že hráči začali normálně bruslit a chodit do soubojů. Určitě to bylo i trochu o psychice. Prohrávali jsme 0:2, hráči to měli v hlavách. Ale nejdůležitější bylo, že začaly fungovat nohy. Potom jsme začali hrát lépe. Gól na 1:2 nám dodal velkou energii. O druhé pauze jsme udělali změny v sestavě, což taky pomohlo.

Po nich to šlo?

Třetí část už byla mnohem lepší. Bruslili jsme, bojovali jsme. Byli jsme důrazní, vyhrávali souboje. Tam už bylo všechno. Máme tři body, které nebylo jednoduché získat. To je pravda.

Hokejisté naznačili, že jste o přestávkách byl nezvykle hlasitý i vy.

Myslím si, že byl správný čas zvýšit hlas. Bavili jsme se o tom, co rozhoduje zápasy. Bojovnost. Bruslení. Vyhrávání soubojů. A my jsme tohle nakonec našli. Musíme ocenit Slovince, kteří využili svoje šance.

O čem jste přemýšlel, když váš tým prohrával 0:2?

Musím vždycky přijít na to, co mám říct hráčům. Nebyly to taktické nebo systémové pokyny. Byly o tom, že tělo nepracovalo.“

Jak přispěl k obratu Dominik Kubalík?

Když dáte na mistrovství světa hattrick, je to vždy skvělé. Ten chlap prostě umí střílet. Využívá svoji zbraň.“

Ukázali se i další lídři týmu?

Ano. Byli znát v kabině, stejně jako na ledě. Přesně takové lídry potřebujeme. To není hra trenérů. Ale hra hráčů.“

Může se k nim přiřadit i Karel Vejmelka, jenž v Lotyšsku odchytal první zápas?

Líbil se mi, i když to pro něj nebylo jednoduché. Hlavně ten úvod byl těžký, ale poté měl opravdu skvělé zákroky při přesilovkách soupeře. Musím připomenout, že každý zápas jsme měli v bráně dobrého gólmana. Možná je kolem toho až moc spekulací, protože se soustředíte na inkasované góly. Jen o nich to není, jde o celých 60 minut. A Karel nám dneska dal možnost vyhrát.

Jak to vypadá se zraněnými centry Chytilem a Sedlákem?

Nedokážu říct. Nejsem doktor. Je to smutné, ale musíme jít den po dni.

Po utkání s Kazachstánem jste při rozhovoru udělal otočku, aby se k týmu natočila štěstěna. Nezkusíte další obrat?

Ne, tentokrát ne! (směje se)