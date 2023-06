Svazové vedení by mělo oznámit Jalonenův konec. Po poledni přijde verdikt

O Jalonenovi jednal jedenáctičlenný výkonný výbor už dvakrát. Poprvé na začátku června, poté opět před devíti dny. Jenže ani jednou šéfové českého hokeje neprozradili, jestli Fina ponechají ve funkci i přes nepřesvědčivé výkony na květnovém světovém šampionátu.

Svazový prezident Alois Hadamczik si nechal vypracovat speciální zprávu, kterou mu odprezentoval generální manažer Martin Havlát. Jenže jej nepřesvědčila. Na svůj twitterový účet pak někdejší reprezentační trenér napsal, že 29. června se definitivně rozhodne.

Podle zpráv ze zákulisí je rozhodně pravděpodobnější Jalonenův vyhazov, případné setrvání i pro nadcházející mistrovství, které bude pořádat Česko, by bylo momentálně ohromným překvapením. Nástupce? S nejvyšší pravděpodobností Radim Rulík, kouč reprezentační dvacítky a donedávna i extraligových Pardubic.

Situace je to vskutku nezvyklá a vyostřená, dokonce může dojít i na soudní tahanice. „Zahájili jsme právní kroky, kterými budeme bránit dobré jméno Českého hokeje a jeho prezidenta, jež se stali terčem bezprecedentní veřejné pomluvy,“ sdělil svaz před pár dny. Nelíbilo se mu totiž prohlášení Jalonenova agenta Jiřího Hamala, který nařkl svaz ze lži.

Fin podle Hamala nikdy neřekl, že s krajanem Fredrikem Norrenou už na střídačce národního mužstva nechce spolupracovat.

Podle tiskové zprávy se zasedání kromě Jalonena zúčastnilo deset členů výkonného výboru, předseda dozorčí rady, zapisovatelka, generální sekretář a překladatel. Všichni naopak údajně mohou potvrdit slova finského trenéra, že Norrenu už u reprezentace nebude potřebovat. Z jednání je k dispozici zápis a zvukový záznam, které média nemají k dispozici.

Co by bylo s Karim Jalonenem v případě odvolání? Možná by jej paradoxně nasměrovalo k poměrně lukrativní pozici. Ve Finsku se totiž spekuluje, že by u tamního národního týmu mohl výhledově nahradit svého jmenovce Jukku Jalonena.