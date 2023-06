Jalonen výkonný výbor nepřesvědčil. Trenérem ale zůstává, verdikt se odkládá

Český hokej odpoledne vydal stručnou tiskovou zprávu o dvou odstavcích, v níž stojí, že členové výboru „si stanovili jednotlivé kroky, kterými se budou v následujících dnech zabývat, a v nejbližší době rozhodnou o finálním složení realizačního týmu české hokejové reprezentace pro sezonu 2023/24“.

„Vzhledem k tomu, že jde o domácí hokejové mistrovství světa, což je pro české sportovní fanoušky největší akce roku 2024, nechceme se unáhlit a chceme učinit to nejlepší a nejsmysluplnější rozhodnutí,“ sdělil prezident svazu Alois Hadamczik.

Výkonný výbor vyjádřil nespokojenost s plánem, který si vyžádal už po dlouhém jednání 8. června.

Hadamczik tehdy novináře stručně informoval, že se o dalším postupu rozhodne na základě analýzy předložené realizačním týmem, která by zahrnovala i vizi pro takřka rok vzdálený domácí šampionát.

„Je to zvláštní. Sám jsem zvědavý, jak má Martin (Havlát, generální manažer) vypracovat vizi pro mistrovství světa v Praze. Těžko jde něco takového udělat, když ani nevíte, co přijede za hráče. Je to ale věc svazu a jejich postup, vyjadřovat se k tomu dál nebudu,“ popisoval Martin Ručinský coby někdejší generální manažer.

Členové Výkonného výboru ČSLH Prezident: Alois Hadamczik Viceprezidenti: Petr Bříza, Aleš Pavlík Další členové: Marek Chmiel, Jaromír Jágr, Milan Vacke, Daniel Sadil, Bedřich Ščerban, Jiří Šindler, Jiří Šlégr, Aleš Kmoníček

Zpráva, na níž se nepodílí pouze asistent Martin Erat (aktuálně pobývá v zámoří), měla také obsahovat, jak trenéři hodlají skládat nominace pro Euro Hockey Tour, jak využijí mladé či extraligové hráče a jak chtějí obecně vylepšit herní projev mužstva.

Jalonen, Havlát a druhý asistent Libor Zábranský dostali čas do 20. června. Výkonný výbor se ale mimořádně sešel už v pondělí.

Nyní vlastním vyjádřením hodně naznačil, přesto nesdělil nic jednoznačného.

„Věřím, že výkonný výbor a prezident rozhodnou správně. Měli na to dost času, určitě s trenéry mluvili. Rozhodnutí by mělo přijít co nejdřív,“ reagoval na dotazy novinářů během pondělního dopoledne útočník Robert Reichel při zcela nesouvisející příležitosti, a to když oznamoval uspořádání exhibičního Zápasu legend v Litvínově.

Spekulace okolo obsazení střídačky národního mužstva neutichají. O Jalonenově odvolání se hovořilo už před startem letošního šampionátu, s rolí jeho nástupce se často spojuje jméno kouče reprezentační dvacítky Radima Rulíka.

„Nějakým způsobem bych ho do týmu zabudoval, ať už jako hlavního trenéra nebo silného asistenta,“ prohlásil bývalý kouč a svazový funkcionář Slavomír Lener.

Ač se může zdát, že situace pomalu spěje ke konci třiašedesátiletého Fina, na jasný verdikt se stále čeká. Veřejnost pořád netuší, kdo povede reprezentaci na ostře sledované akci příští rok v květnu.

Dospěje výkonný výbor napotřetí k vlastnímu – definitivnímu verdiktu?