Kaše a Hertl vstřelili v NHL vítězné góly, Šimek poprvé bodoval

New York Útočník Ondřej Kaše vstřelil v NHL vítězný gól Anaheimu, který porazil Chicago 4:2. Rozdílovou branku dal ve středu také Tomáš Hertl u výhry San Jose 5:1 nad Carolinou. Jeho spoluhráč Radim Šimek, který v minulém zápase v soutěži debutoval, zaznamenal v zámořské soutěži premiérový bod za asistenci.

Kaše zařídil Anaheimu, který ve druhé třetině přišel o vedení 2:0, pátou výhru v řadě. Český útočník rozhodl zápas ve 45. minutě přesnou střelou z pravého kruhu k bližší tyči a bodoval v sedmém z posledních osmi utkání. Třiadvacetiletý kadaňský rodák, který před sezonu prodloužil smlouvu s Anaheimem o další tři roky, má na kontě už osm vítězných gólů. Pět z nich si připsal v minulé sezoně.

Anaheim zpečetil výhru při power play a gólem se uvedla i jeho posila Daniel Sprong, kterého získal z Pittsburghu. „Je to nová příležitost, chtěl jsem se jí chopit. Jsem rád, že se v úvodu jedna moje střela ujala a že jsme vyhráli,“ uvedl jedenadvacetiletý Sprong po své premiéře. Chicago, do jehož sestavy se nevešel Jan Rutta, naopak prohrálo popáté za sebou. Ale v utkání měli hosté i smůlu, protože čtyřikrát trefili tyč.

Sestřih utkání Anaheim - Chicago, v němž se trefil český útočník Ondřej Kaše:



Hertl zvýšil v polovině úvodní třetiny v přesilové hře na 2:0. Odchovanec pražské Slavie měl snadnou práci. Perfektní přihrávkou ho našel na hranici brankoviště Kevin Labanc a český útočník usměrnil puk do zcela odkryté branky. Šimek se zapsal do statistik ve 29. minutě u gólu na 3:0. Střelu českého obránce od modré čáry tečoval Timo Meier, který se před utkáním vrátil po zranění do sestavy, takže Lukáš Radil zůstal mezi náhradníky.

„Nikdo nechce jen sledovat zápasy. Byl jsem natěšený, že zase hraju, a měl jsem hodně energie,“ uvedl Meier. Šimek zaznamenal nejen přihrávku u jeho gólu, ale spolehlivě hrál i v obraně - připsal si čtyři srážky, nejvíce ze všech hráčů v zápase, dva kladné body do statistiky +/- a zblokoval jednu střelu. Český bek strávil na ledě o něco více času než při premiéře, tentokrát odehrál téměř šestnáct minut a opět se radoval z vítězství.

Hlavním strůjcem výhry byl ale brankář Martin Jones a díky jeho výkonu vyzněla naprázdno střelecká aktivita Caroliny (poměr střel 40:23). „Prohráli jsme 1:5 a podle výsledku to vypadá, že jsme hráli hrozný zápas. Ale nemyslím si to,“ uvedl trenér Rod Brind’Amour. „Je to divné období, takových zápasů máme v této sezoně více. Hrajeme dost dobře na to, abychom vyhráli, ale výsledky tomu neodpovídají,“ podotkl.

Do hry nezasáhl v San Jose ani Petr Mrázek, který v předchozím utkání inkasoval jen jednou z 34 střel. V brance Caroliny nastoupil Curtis McElhinney, jenž v úvodních 35 minutách hry lovil puk ze sítě čtyřikrát a celkově pustil pět z 23 střel.

Hokejisté Edmontonu prohrávali po první třetině na ledě St. Louis 0:2, ale nakonec vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech. Kanadský klub vyrovnal gólem v poslední minutě z hole Oscara Klefboma a rozstřel rozhodl mazáckým zakončením Connor McDavid.