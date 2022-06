Počet cizinců v KHL roste. Potřebujeme zabezpečit rodiny, zní ze Slovenska

Čerepovec se totiž domluvil na spolupráci i se švédským obráncem Robinem Pressem. Podpis v KHL znamená pro sedmadvacetiletého hráče zákaz působení v národním týmu, v němž loni debutoval.

Švédský a finský hokejový svaz totiž už na začátku května avizovaly, že jednotlivci, kteří stráví příští sezonu v Rusku, mají v reprezentaci dveře zavřené.

Novinář Jonathan Nilsson z deníku Aftonbladet označil Pressův krok za kontroverzní. Bývalý zadák Färjestadu nebo Raumy to schytal i na sociálních sítích.

„Ať si jde a užije si krvavé peníze. V našem hokeji už ho nechceme ani vidět, je mi z něj opravdu špatně,“ cituje finský web is.fi jeden z příspěvků na Twitteru.

Press se sejde v kabině s Liškou, který přidá v dresu Čerepovce už třetí sezonu. Na začátku dubna měl přitom v rozhovoru pro sport.sk ohledně své budoucnosti jasno.

Na otázku, zda si dovede představit pokračování v Rusku, odpověděl: „V této situaci určitě ne.“

Během dvou měsíců svůj názor přehodnotil. Připojil se tak k Michalu Čajkovskému (Novosibirsk), Christiánu Jarošovi (Omsk), Michalu Krištofovi (Vladivostok) a Patriku Rybárovi (Spartak Moskva), kteří budou v KHL rovněž působit.

Posledně jmenovaný se o svém rozhodnutí rozpovídal pro deník Šport. Po úspěšném vystoupení na olympijských hrách v Pekingu se mu rýsovala šance na přesun do NHL, ale zájem ze zámoří postupem času opadl.

A protože Rybár neobdržel nabídku ani z předních evropských soutěží, podepsal v Moskvě: „Snažil jsem se najít jinou cestu, ale nevyšlo to. Válku na Ukrajině samozřejmě odsuzuji.“

„Sport má lidi spojovat, nikoliv rozdělovat. Spartak není armádním klubem, válka se tam propagovat nebude. Nikomu by to nepomohlo,“ uvedl osmadvacetiletý gólman.

Jiří Vítek @JVitek94 Patrik Rybár v rozhovoru pro @DennikSport věří, že se ve Spartaku Moskva nebude propagovat válka, protože to není armádní klub.



Takhle vypadala střídačka Spartaku den po vypuknutí války https://t.co/hip08Tj8Bm https://t.co/VjtwblOdyY oblíbit odpovědět

Právě střídačku moskevského celku ale den po zahájení ruské vojenské invaze zdobil plakát podporující prezidenta Vladimira Putina.

Také slovenští hráči jsou za setrvání v KHL kritizování. „Je to každého věc. Neznamená to, že by kluci podporovali válku. Každý rozumný člověk musí být proti,“ řekl pro sport.sk útočník Tomáš Jurčo.

„Zároveň ale musíme myslet na své rodiny a děti, potřebujeme se zabezpečit. A jedna sezona v KHL může vynést více než pět sezon někde jinde. Je to naše práce,“ dodal.

V uplynulém ročníku odehrál dvaadvacet utkání za kazachstánský Barys Nur-Sultan s bilancí pěti branek a osmi asistencí.

Budoucnost zatím vyřešenou nemá, setrvání v KHL je prý jednou z možností: „Umím si to představit, nejsem proti. Uvidíme, jak se vyvine situace.“

Dá se předpokládat, že počet cizinců přesouvajících se do Ruska, mezi něž se řadí i český útočník Rudolf Červený, během léta ještě poroste.