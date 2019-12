KOMENTÁŘ: Kanadský kapitán pochybil. Ruští mladíci se ale zachovali jako uplakaní pokrytci

Praha Kapitán kanadské dvacítky Barrett Hayton po sobotním debaklu 0:6 od Rusů poslouchal na mistrovství světa této věkové kategorie hymnu vítězů s helmou na hlavě.

Bezesporu šlo o nesportovní gesto, které se pranic nelíbilo ruským hokejistů. Kapitán Grigorij Děnisenko na to upozornil už během ceremoniálů, při následném podávání rukou Haytona vynechal, místo toho si ukázal na hlavu, aby mu vysvětlil důvody svého činu.



Posud vše v pořádku, každá akce zaslouží reakci.



Ovšem Rusům to nestačilo, po duelu dštili síru. Haytona, který se mimochodem omluvili, v rozhovorech nešetřili. Jako by zapomněli, že v Praze čtyři roky zpět po finálovém výprasku od Kanady, prchli do kabin ještě během závěrečného ceremoniálu, podobně jako v roce 2010 při prohře od tehdy podceňovaných Čechů.

Jestli by si Rusové, kteří mimo jiné úvodní prohru od českých mladíků házeli na vše, jen ne vlastní výkon, neměli raději nejdříve zamést před vlastním prahem.