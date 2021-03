Kometa nic nevzdává. Naděje umírá poslední, burcuje brněnský kapitán Zaťovič

Brno Opět gólově naprázdno vyšel ze třetího čtvrtfinále play off hokejové extraligy kapitán hokejistů Komety Martin Zaťovič. Jeho tým prohrál s třineckými Oceláři i potřetí v sérii a je jen krůček od vyřazení. Ve čtvrtek může být jasno.

Brnu nepomohl ani nejlepší výkon v dosavadním průběhu čtvrtfinále. Kometa opět tahala za kratší konec provazu, byť liduprázdnou halou se nesly zvukové chorály jako za dob, kdy bývalo vyprodáno.

Domácím to ale nepomohlo. „Zatím jsme nic nepředvedli, musíme se nějak ukázat. Naděje umírá poslední,“ řekl na on-line tiskové konferenci Zaťovič, jehož v prvním útoku vedle Petera Muellera doplnil na centru Jakub Klepiš.

Ani tato změna, trvající ovšem pouze po dobu první třetiny, Kometě nepomohla k tomu, aby Oceláře přetlačila. „Asi to má každý v hlavě, tam musíme začít,“ řekl stručně zkušený útočník.

V Třinci vedla Kometa jen jednou, na začátku druhého utkání, dnes se jí podařilo vyrovnat na 1:1, ale na zvrat už to nevyšlo. „Kdybychom se tam přetahovali a pak odskočili, tak by to třeba šlo, ale nestalo se tak,“ dodal Zaťovič.

V zápasech play off se většinou jiskří a nebývá nouze o šarvátky, ale dnes to v Brně tak nevypadalo. „Bylo to takové plané, bez větších emocí. Něco tomu chybělo,“ podotkl Zaťovič.

Zatímco Brno vystřídalo během série mezi tyčemi Karla Vejmelku a Lukáše Klimeše, v třinecké brance je jedničkou Ondřej Kacetl. Ve třech utkáních dostal jen tři branky a vypadá to, že při angažmá v Kometě zkraje této sezony si brněnské střelce načetl. „Musíme se cpát více do brány, nějak tam puk procpat a snad to vyjde,“ uvedl brněnský kapitán.

Ve čtvrtek se hraje čtvrtý zápas a pro Brno může znamenat konec sezony. „Musíme zabojovat. Jak už jsem řekl, naděje umírá poslední,“ dodal Zaťovič.