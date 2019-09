Konec kariéry? Brankář Neuvirth má před sebou po neúspěchu v Torontu zásadní rozhodnutí

Toronto Je mu teprve jedenatřicet let, což u hokejového brankáře není žádný věk. Přesto se Michal Neuvirth musí vážně zabývat myšlenkou na konec kariéry. Dlouhodobě ho trápí vážné problémy s kyčlemi, kvůli kterým před pár dny neuspěl na zkoušce v Torontu.

Je to už rok a půl, co se Michal Neuvirth podrobil artroskopické operaci obou kyčlí. Mělo to být řešení, které ho vysvobodí od dlouhodobých problémů - tolik specifických pro hokejové gólmany.

Kýžený výsledek se ale nedostavil a potíže přetrvávaly. Ústecký rodák i kvůli nim odchytal v posledním ročníku NHL pouhých sedm zápasů. V létě mu vypršel dvouletý kontrakt s Philadelphií na pět milionů dolarů a on doufal, že ve slavné soutěži ještě neskončil.

V červenci se dohodl na zkoušce v Torontu, kde by dělal dvojku dánskému brankáři Frederiku Andersenovi. Snažení však komplikovaly bolesti kyčlí. Nejprve sice odchytal dvě třetiny přípravného duelu proti Buffalu, k pondělnímu souboji do Montrealu už však neodcestoval.

Údajně měl slavnému trenéru Mikeu Babcockovi říct, že se necítí být připravený na to, aby chytal. Následovalo logické: Toronto mu ukončilo zkušební kontrakt a rozloučilo se s ním. V kanadských médiích se dokonce objevily nechápavé reakce expertů i fanoušků.

Jak si někdo mohl dovolit na zkoušce v NHL říct, že se necítí na to, aby chytal? Je to jednoduché. Neuvirth podle všeho může trpět tzv. femoroacetabulárním impingementem, který postihuje především hokejové gólmany. Jde o velmi bolestivou záležitost.

„Gólmani rozklekávají nohy a krček stehenní kosti jim při tom naráží na okraj kloubní jamky. Kvůli tomu na hlavici kosti narůstá hrbol a opakovaným narážením navíc dochází k poranění labra kloubní jamky,“ popisuje Radomír Holibka, bývalý lékař hokejové reprezentace.

Labrum je chrupavčitý lem kyčelní hlavice a ten se může opakovaným narážením odtrhnout. Což se projevuje velkou bolestí, protože labrum při pohybu přeskakuje. „A pak vás může nárůstek na krčku stehenní kosti také omezovat v pohybu,“ dodává Holibka.

Pokud Neuvirth trpí tímto problémem, pak je situace vážná. Obzvlášť když mu operovali nejenom jednu kyčel, ale rovnou obě. Jde o specifickou a poměrně náročnou operaci, při které záleží i na umění chirurga.



„Ten totiž musí speciální kostní frézou odstranit nárůstek krčku. Potom tam někdy bývá adekvátní nárůstek na okraji kloubní jamky, který se musí také odstranit. A nakonec se musí přišít to odtržené labrum,“ přibližuje známý ortoped Holibka.

Obecně podle něj existuje po operaci solidní šance na návrat, jenže každý pacient je jiný. Někdo se léčí líp, někdo hůř, navíc existuje řada faktorů, které mohou situaci zkomplikovat. „Je to věc, která vám dokáže ukončit kariéru.“

Neuvirth se s kyčlemi trápí už dlouho, od operace uplynula dlouhá doba a žádné výrazné zlepšení evidentně nenastalo. Tudíž je potřeba počítat i s touto variantou.

A popravdě: není snadné si představit klub, který by šel do takového rizika, aby mu nabídl smlouvu. Pokud tedy nebude speciálně upravená. Až čas ukáže, kde je pravda. A jestli se Neuvirth třeba přece jenom neukáže zpátky na ledě. Třeba v dresu Sparty, za kterou v minulosti už chytal a s níž se v létě také připravoval.