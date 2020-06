Konec sporů ohledně juniorského hokeje. Král se domluvil se zástupci Havířova, Přerova a Vsetína

Praha Hokejový svaz a tři kluby z Havířova, Přerova a Vsetína se dohodly na smíru ohledně administrativního vyřazení z nejvyšší juniorské soutěže před sezonou 2019/20. Spor se táhl víc než rok, ukončil ho koronavirus. Kluby vyčíslily milionové škody, finanční kompenzaci ale podle všeho nedostanou. Svaz také nemusí čelit exekuci ve výši 5,2 milionu korun.

Zrušení pokuty udělené soudním exekutorem potvrdil svazový mluvčí Zdeněk Zikmund, ta byla totiž navázaná na žalobu, kterou kluby podaly. „Platí, že veškeré právní spory jsou ukončeny včetně exekučních příkazů nebo jiných nároků,“ řekl.

Za hlavní důvod ukončení sporů uvádí obě strany pandemii koronaviru, kvůli níž vznikly mnohem vážnější problémy. Svaz před týdnem uvedl, že kvůli krizi přišel o půl miliardy korun. Navíc to vypadalo, že by soudy stejně v nejbližším roce nerozhodly.

Ačkoliv kluby v žalobě uváděly, že jim vyřazení z nejvyšší juniorské soutěže způsobilo milionové škody, jakékoliv finanční kompenzace oficiálně vyloučily. „Já o ničem nevím,“ řekl i svazový mluvčí Zikmund. „Vím, že tisková zpráva je hodně obecná, ale my se s kluby dohodli i na tom, jak budeme celou věc komunikovat.“

Prezident hokejového svazu Tomáš Král.

I proto přerovský jednatel Tomáš Pluháček odmítl obšírnější vyjádření: „Dohodli jsme se, že podrobnosti nebudeme zveřejňovat. Opravdu to nechci komentovat, doba je složitá. Bojujeme o to, aby hokej v Přerově přežil. Hlavním důvodem smíru je koronavirus.“



„Dohodli jsme se na nějakém kompromisu,“ odpověděl na dotaz vsetínský Tobola. „Prostě to tak je, nedá se nic dělat. Ukončili jsme to smírem. Svaz nám vlastně slíbil, že už se to nebude opakovat. A já tomu věřím, protože celá situace nebyla opravdu nikomu příjemná.“



Vsetín a Přerov zůstávají v extralize, tedy v druhé nejvyšší lize juniorů. Naopak Havířov postoupil do té nejvyšší „Juniorské ligy akademií“, protože získal po základní části sezony 2019/20 nejvíce bodů, následné play off už nedovolila pandemie.

Svaz rozhodl minulý týden na výkonném výboru i o tom, že se pro sezonu 2020/21 Juniorská liga akademií rozšíří z devatenácti týmů na dvacet. Pokračuje i rakouský Salcburk po vypršení původní tříleté smlouvy. Soutěž se přitom má podle plánu především zužovat. „Troufám si říct, že konkurence, to zúžení, je v daný moment zásadní,“ říká i reprezentační trenér dvacetiletých Karel Mlejnek.