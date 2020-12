Kousal se dočkal očištění. Podezření z řízení pod vlivem THC se nepotvrdilo a zůstává v Pardubicích

Pardubice U hokejového útočníka Roberta Kousala se nepotvrdilo podezření z řízení pod vlivem omamných látek, kvůli kterému byl před měsícem až do minulého týdne vyřazen z kádru extraligových Pardubic. Třicetiletý účastník mistrovství světa v letech 2016 a 2018 zůstává i nadále součástí týmu Dynama, kam se vrátil do potvrzení výsledků šetření dočasně. Klub o tom informoval v tiskové zprávě.

„K dnešnímu dni bylo s Robertem ukončeno správní řízení ve věci podezření z řízení pod vlivem omamných látek. Toto podezření se vůbec nepotvrdilo a Robert obdržel pouze pokutu 500 Kč za porušení dopravních předpisů,“ uvedl člen představenstva Dynama Dušan Salfický.

„Na základě tohoto zjištění klub HC Dynamo Pardubice i nadále počítá se službami Roberta Kousala a považuje celou věc za ukončenou,“ doplnil klub.

Kousal odehrál za Dynamo už poslední čtyři duely a gólem a třemi asistencemi přispěl k dvěma výhrám a zisku sedmi bodů.

Z pardubického kádru byl vyřazen 13. listopadu poté, co měl mít údajně při policejní kontrole o tři dny dříve pozitivní orientační test na kokain. „Na základě informací z médií jsme Roberta Kousala vyřadili z týmu. Do oficiálního stanoviska Policie ČR nebude u mužstva,“ uvedl tehdy Salfický a majitel klubu Petr Dědek upozornil, že v případě, že se podezření potvrdí, Kousal v týmu předčasně skončí. Minulý týden ve středu se Kousal vrátil do týmu poté, co krevní rozbor pozitivní výsledek na kokain nepotvrdil, vyšel ale pozitivně na látku THC.



Pardubický klub řešil podobné problémy podruhé. V červnu 2018 policisté při kontrole odhalili kokain v těle obránce Petra Čáslavy, který krátce poté ukončil kariéru a působil u týmu jako asistent trenéra. Užití kokainu dlouholetý reprezentant později přiznal a nazval jej svou hloupostí.

Kousal se vrátil do Pardubic před rokem po více než pěti sezonách strávených na angažmá v Podolsku a Novokuzněcku v KHL, ve švýcarském Davosu a ve švédském Brynäs Gävle. V této sezoně jedna z hlavních opor Dynama zaznamenala v 10 utkáních dvě branky a čtyři asistence. Celkem má v extralize rodák z Vyškova na kontě 301 utkání a 137 bodů (52+85).