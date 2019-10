Kovářův návrat do Plzně: Jsem rád, že je to za mnou, byl jsem z toho nervózní

PLZEŇ Hokejový útočník Jan Kovář se vrátil po půl roce zpátky do Plzně. Jenže tentokrát jako soupeř, protože přes léto se stal velkou posilou švýcarského Zugu a oba celky svedl los do jedné skupiny Ligy mistrů. Prožil zvláštní zápas, který v něm dopředu probouzel nervozitu. Dočkal se vřelého přijetí na začátku a hlasitého pískotu při nájezdech. Novinářům pak přiznal, jak je rád, že už má vše za sebou.

Nervozitu na Kovářovi pozoroval i norský kouč Zugu Dan Tangnes. „Užil jsem si to a byl jsem rád, že jsme tady hráli, ale bylo to zvláštní. Hrál jsem proti Plzni už minule, ale tady to bylo ještě divnější. Na tribuně strašně známých obličejů... Opravdu jsem byl ze začátku nervózní,“ přitakal Kovář.

První třetinu byl prý ze všeho i poněkud zakřiknutý. „Pak to bylo lepší, ale projevila se už únava, měli jsme toho teď dost. Jsem rád, že je to za mnou. A že jsme splnili cíl, když jsme skončili první ve skupině,“ řekl devětadvacetiletý Kovář.

Asi nejvíce za celý večer mu domácí diváci aplaudovali až po zápase. „Zase nejsem Martin Straka, aby tady lidi křičeli,“ pousmál se Kovář, jehož pokus v nájezdech, jímž rozhodující část zápasu načal, provázel pískot. Nebyl ale důvodem, proč to stejně jako střelec vítězného gólu domácích Milan Gulaš nezkusil znovu.

„To vůbec ne. Tomu se člověk jen usměje. Ale v sezoně už jsem jel dva nájezdy a nedal jsem, tak nemělo cenu se tam někam cpát, když si člověk na ten nájezd tak úplně nevěří. Byla to navíc moje snad teprve druhá střela na branku v zápase. Jednu jsem měl už na Frodlíka (Dominika Frodla), strašně nebezpečnou,“ dělal Kovář legraci sám ze sebe.

V Plzni nic moc nestihl. „Včera, když jsme přijeli, tak jsem vzal kluky na večeři a ochutnali i pivko, to se jim líbilo. Dneska ráno bylo rozbruslení, od pěti zápas, což je pro nás nezvyklý čas, když normálně hrajeme od 19:45, takže to bylo rychlé. Naštěstí máme zítra volno, takže tady zůstanu a pojedu do Švýcarska až zítra,“ těšil se Kovář.

Na ledě se pošťuchoval s Janem Eberlem. „My jsme kamarádi a jsme furt v kontaktu, takže to bylo spíš ze srandy. On teď jde ke mně do nájmu, takže jsme probírali věci kolem bytu,“ smál se Kovář. Ocenil i úžasnou Gulašovu fazónu. „To je neskutečné. Je vidět, jak si věří. Když dostane šanci, je to strašně nebezpečný a většinou to končí gólem, je to hodně o sebevědomí. Je vidět, jak mu to lepí,“ podotkl Kovář.

Kouči Tangnesovi před zápasem příliš neradil, i když ten v nadsázce pobaveně prohlásil, že měl v týmu pro duely s Plzní jednoho z nejlépe placených skautů v Evropě. „Trošku vyzvídal, ale já neměl nic moc co říct navíc, co by trenéři neviděli na videu. A prozrazovat nějaké úplné detaily, to by taky nebylo zrovna fér, takže jsem to nechal na nich,“ ujistil Kovář.

Z angažmá v Zugu je nadšený. „Je to tam moc hezké, strašně se nám tam líbí celé rodině a nemůžeme říct zatím jediné špatné slovo. Zvedáme se teď navíc i hokejově, začínáme nabírat sebevědomí, což je pak ještě o to lepší. Doufám, že se budeme zlepšovat i dál a vyhrávat,“ přál si Kovář.

Hodně se očekávalo od jeho souhry s Grégorym Hofmannem, který bodování ligy vede. „Trošku ho srovnávám s Dominikem Kubalíkem, protože jde o podobné typy hráčů. Oba jsou hodně rychlí, výborní střelci a Grégorymu to lepí, už dal asi 12 gólů. Jakožto centrovi se mi s ním hraje skvěle, protože chce furt puk a nabízí se,“ ocenil Kovář.

Osobně se na ledě ještě rozkoukává, přesto patří i on se 13 body (3+10) z 11 zápasů mezi nejproduktivnější hráče. „Mám sice nějaké body, ale myslím, že to může být lepší. Jde o hodně vyrovnanou ligu, v níž se hraje hodně nahoru dolů, žádné čekání na soupeře, furt se napadá a hraje se aktivně. Je teprve začátek a je třeba, abych si na tu soutěž také trochu více zvykl. Určitě je tam potenciál, abych byl ještě lepší,“ řekl Kovář.

„Uvidíme až o něco déle, jak mi švýcarská liga sedí. Z týmového pohledu nám to tam vepředu docela padá, to je dobré, ale měli jsme i pár horších zápasů. Jsme opravdu teprve na začátku. V přípravě jsme nehráli ani jednou se švýcarským soupeřem, takže i proto je to pro mě nové. A pořád si zvykám,“ uvedl Kovář.



Hokejová Liga mistrů - skupina B:

HC Škoda Plzeň - EV Zug 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 59. Gulaš (Eberle, Moravčík), rozhodující sam. nájezd Gulaš - 22. McIntyre (Simion, Bachofner). Rozhodčí: Jefremov (Kaz.), Pešina - Lhotský, J. Svoboda (všichni ČR). Vyloučení: 4:1. Bez využití. Diváci: 5832.

Sestava Plzně: D. Frodl (30. K. Kolář) - Vráblík, Moravčík, Čerešňák, M. Houdek, L. Kaňák, Budík - Gulaš, Mertl, Pour - Eberle, Roman Vlach, V. Němec - Indrák, Kodýtek, P. Straka - Kolda, M. Heřman, Rob - Matiášek. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.