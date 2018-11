Kráska z Ostravy je ve 30 letech hlavní trenérkou v zámořské soutěži. ‚Bylo to přes postel,‘ směje se

PRAHA Je první evropskou trenérkou, která trénuje některý z profesionálních zámořských týmů. A navíc je jí teprve 30 let. Jak je to vůbec možné? Účastnice mistrovství světa v bikini fitness v roce 2015 Karolína Huvárová se stala hlavní trenérkou hokejového týmu Carolina Thunderbirds v tamní Federal Hockey League (FHL), protože trenéra týmu a zároveň přítele Andrého Niece disciplinární komise soutěže potrestala šestizápasovým zákazem vstupu na střídačku.

Niec, mimochodem rovněž rodák z Ostravy, která dlouhá léta působil v Rakousku a poté ve druhé nejvyšší soutěži v Česku v dresu Havířova či Poruby, působí v FHL už čtrvtou sezonou a svou přítelkyni udělal kondičním koučem týmu.

A po šestizápasovém trestu na konci října pro Niece se Huvárová ujala střídačky, protože asistent kouče Josh Pietrantonio je hrajícím koučem, a tak výměny hráčů řídí a pokyny rozdává Huvárová.

S pouhými 163 centimetry tak vládne mnohdy dvoumetrovým hráčům a ti ji musí poslouchat, protože vyšší autoritu na střídačce momentálně nemají.



A vede si znamenitě. S týmem, v němž jsou vedle Kanaďanů, Američanů, Rusů, Bělorusa a Slováka i Češi Karel Drahorád, Dominik Fejt, Petr Panáček, Jiří Pargáč a Jan Salák, vyhrála 6:0 a 3:1.



„Asi si říkáte, jak se holka z Ostravy dostala k tomu, že dělá trenérku v USA a ještě navíc trenérku dvaceti hokejistům. No, to je jasné, přece přes postel,“ uvedla Huvárová na svém blogu.

„Potkala jsem Andrého, se kterým tvoříme pár i v profesním životě. On, profesionální hokejista, dospěl do fáze, kdy se musel rozhodnout, zda bude dál hrát, nebo se vydá na dráhu trenéra,“ popisuje jak se dostala do zámoří.

„V první sezoně, kdy byl ještě hrajícím trenérem, jsem ho přijela do USA navštívit. Poté, co jsem se seznámila s majiteli a ti zjistili, že jsem osobní trenérka a fitness instruktor, slovo dalo slovo a na další sezonu už jsme odjeli společně jako tým,“ pokračovala Huvárová.



A po disciplinárním trestu pro jejího přítele je od konce října vládcem střídačky.

„Říká se, že nejlepší věci přijdou, když je nejméně očekáváte. Je to velmi vzrušující. Nejsem jenom nějaká panenka Barbie na střídačce. Hokej sleduji dlouho a fanoušci by měli vědět, že tým je v dobrých rukách,“ dodala.



Že by se její přítel vrátil na led, když vidí jak to Huvárové na ledě jde?