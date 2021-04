Krejčí se po gólu a asistenci opět stal první hvězdou, v NHL skórovalo celkem pět Čechů

NEW YORK Hokejový útočník David Krejčí přispěl gólem a přihrávkou k výhře Bostonu 5:2 nad Buffalem a ve druhém utkání za sebou byl v NHL vyhlášen první hvězdou zápasu. Vítězství podpořil David Pastrňák devatenáctou trefou sezony. Pavel Zacha pomohl New Jersey brankou a asistencí porazit doma Philadelphii 5:3. Hostům nestačily dvě přihrávky Jakuba Voráčka.

Ondřej Palát dal rozdílový gól Tampy Bay při výhře 3:0 nad Dallasem. Jakub Vrána vstřelil jedinou branku Detroitu, který prohrál 1:3 v Carolině.

David Rittich vychytal po výměně z Calgary svou první výhru v dresu Toronta. Český gólman nastoupil za vedoucí tým Severní divize potřetí od začátku zápasu, kryl 15 střel a dovel tým k vítězství 4:1 nad Vancouverem. Vítek Vaněček zlikvidoval třicet střel, ale s Washingtonem doma podlehl Pittsburghu 4:5 v prodloužení. Dominik Kubalík si připsal jednu přihrávku při prohře Chicaga 3:4 v prodloužení s Floridou.

Pastrňák se prosadil z prvního střídání a rychlý protiútok zakončil střelou z levého kruhu bez přípravy. Ze stejného místa udeřil v přesilové hře i Krejčí, který se vší silou opřel do přihrávky a jen pár desetin od první sirény vrátil Bostonu vedení gólem na 2:1. Buffalo vyrovnalo na začátku třetí třetiny, ale závěr vyzněl pro domácí. Krejčí ukázal své umění u čtvrtého gólu, když se zbavil dvou hráčů a po jeho přihrávce střílel Taylor Hall do odkryté branky.

Čeští hráči se v New Jersey zapsali do statistik pod všechny branky od stavu 3:1. Po aktivitě Voráčka v útočném pásmu snížil ve druhé třetině Sean Couturier. Domácí kontrovali Zachou. Český útočník v 54. minutě zavezl puk do útočné třetiny a z levého kruhu vstřelil třináctý gól sezony, čímž si vyrovnal osobní maximum z ročníku 2018/19. Po behkendovém vyhození Zachy dojel puk při hře bez brankáře Jesper Bratt a upravil na 5:2. Travis Konecny už jen zkorigoval skóre po přihrávce Voráčka.

Palát vstřelil v patnácté minutě první gól zápasu a bodoval posedmé v řadě (3+7). Nejproduktivnější český hráč v soutěži obral v útočném pásmu o puk Jamieho Oleksiaka a vzápětí otevřel skóre pohotovou střelou z mezikruží pod vyrážečku. Ve třetí třetině zvýšil z trestného střílení Blake Coleman, který byl předtím faulován při úniku v oslabení. Třetí gól dal Brayden Point při závěrečné hře Dallasu bez brankáře. Palát byl zvolen druhou hvězdou zápasu, předčil jej jen Andrej Vasilevskij, který kryl všech dvacet střel.

Vrána vystihl nepřesnou rozehrávku Caroliny, zmocnil se na útočné modré čáře puku, díky rychlosti objel bránící hráče a bekhendem snížil v závěru druhé třetiny na 1:2. Více domácí Detroitu nedovolili a vyhráli i bez bodového příspěvku Martina Nečase, který vyšel počtvrté za sebou naprázdno.