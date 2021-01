Krušný týden obránce Němce. Přesun z Komety do Sparty nevyšel, mistr světa tak hrál na straně poraženého

Brno Nepříjemný týden, během kterého se denně přetřásal jeho možný odchod z Komety Brno do Sparty, který nakonec nedopadl, dostal pro hokejového mistra světa Ondřeje Němce stejně nepříjemnou tečku.

Němec po svém nečekaném návratu do Komety nastoupil v brněnském dresu právě proti Spartě, která v Brně ukázala svoje kvality a po přesvědčivém výkonu vyhrála 4:2.

„Ondra je součástí týmu. Je otázkou na vedení klubu, jakým způsobem jeho situaci řeší. Zápas odehrál standardně, svoji roli zvládl,“ řekl k výkonu šestatřicetiletého zadáka asistent brněnského trenéra Jan Zachrla.

Sparťanský sportovní ředitel Petr Ton během střetnutí v rozhovoru pro O2 TV potvrdil, že Pražané už málem pro Němce šili dres s jeho číslem 63.

„Bylo nám přislíbeno z úst (šéfa Komety) Libora Zábranského, že Ondra brzo ukončí kontrakt a že nám nebude bránit v případném jednání,“ řekl Ton. Podle jeho slov se Sparta následně dohodla s Kometou na tom, že Němce získá. „Domluvili jsme se s Ondrou, jeho agenturou a Kometou na případném vyrovnání. Trochu nás překvapilo, že pak přišlo rozhodnutí opačné. My to musíme respektovat, s tím nic neuděláme, taková jsou pravidla,“ dodal bývalý extraligový kanonýr.



Brněnský boss Zábranský pozdě večer na Tonova slova reagoval, zopakoval ale jinými slovy pouze to, co řekl už ve čtvrtek. „Ondra má v Kometě platnou smlouvu, kterou plní. Proto byl nominován k zápasu. Potřebuji si s ním o celé situaci osobně promluvit, na to v době kolem zápasu nebyl prostor,“ řekl.

Veteráni měli malé vytížení

Debatu, zda je Němcův přestup do Sparty definitivně zahrán do autu, nechtěl po zápase rozvíjet ani sparťanský trenér Miloslav Hořava.

„Mysleli jsme si, že nás posílí, ale nestalo se tak. Máme svoje obránce. O tom, jakou by u nás měl pozici, nebyla řeč, řešili jsme jen to, že by pro nás byl posílením před závěrečnými boji. Říkali jsme si, že je to zkušený hráč a že by se nám hodil, nic jiného,“ řekl Hořava.

Co bude dál, je ve hvězdách. Kometu čeká v neděli další zápas, jede k němu do Pardubic. Nenajde se zřejmě nikdo, kdo by s určitostí dokázal říct, zda bude Němec znovu hrát a kde následně dohraje sezonu.

V pátek se ocitl v nevděčné roli. Nejenže byl mimo Brno a řešil se jeho přestup, ale navíc nebyl proti Spartě vytížen tak, jak byl zvyklý. Odehrál pouze 11:21 minut, což byl jeho nejnižší ice time ze všech zápasů v letošní sezoně.

Přesilovky ani oslabení nehrál.

Na tiskovou konferenci po utkání Němec nepřišel. Neabsolvoval ani televizní interview. „Určité překvapení (z jeho návratu do Brna) u nás asi bylo, ale pokud se nějak domluvili, tak my jsme rádi, že je zpátky. Uvidíme, jak to bude dál,“ řekl brněnský obránce Filip Král.

Za Kometu proti Spartě hrál i útočník Tomáš Vincour, tedy druhý z veteránů brněnské mistrovské sestavy, k jehož odchodu se schylovalo. Taky on byl nezvykle málo vytížen: na ledě strávil pouze necelých sedm minut, z toho ale dvě a půl minuty to bylo v přesilovkách. Stejně jako Němec, ani on nebodoval.