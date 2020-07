Kubalík: Nominaci na Calder Trophy beru jako motivaci. Nechci vyletět a pak někde usnout

Praha/Chicago Ve středu večer přišla ze zámoří skvělá zpráva pro české hokejové fanoušky. Střelec Chicaga Blackhawks Dominik Kubalík (24) se ve zkrácené sezoně třiceti brankami prostřílel do tříčlenné nominace na Calder Trophy, což je cena pro nejlepšího nováčka sezony NHL.

„Znamená to pro mě opravdu hodně, třešnička na dortu za sezonu, která nebyla ze začátku úplně ideální, ale ve druhé polovině se to začalo otáčet k lepšímu, abych se nakonec dostal i do této nominace, se kterou se moc ani nepočítal,“ říká se skromností sobě vlastní Kubalík v rozhovoru pro LN a Lidovky.cz. A ukazuje ji i nadále.

O Calder Trophy Cena pro nejlepšího nováčka sezony se uděluje v NHL od sezony 1932/33. Od výluky v sezoně 2004/05 ji získali pouze dva obránci, Tyler Myers a Aaron Ekblad. Posledním pětadvacetiletým vítězem byl v roce 2001 ruský gólman Jevgenij Nabokov. Nejstarší vítězem mezi hráči v poli byli v roce 2016 Rus Arťom Panarin a v roce 1981 rodák z Bratislavy Peter Šťastný (oba tři měsíce před 25. narozeninami). O vítězi rozhodují zámořští žurnalisté patřící do Asociace profesionálních hokejových novinářů. Dosud žádný český hokejista trofej nezískal, ve tříčlenné nominaci byli před Kubalíkem z českých hokejistů Patrik Eliáš (1998), Milan Hejduk (1999), Martin Havlát (2001) a Ondřej Palát (2014).

Lidovky.cz: Hodně jste mluvil v prvních reakcích o tom, že jste nominaci nečekal, že vaši konkurenti jsou velcí favorité. Nejste až přehnaně skromný na to, že jste nasázel 30 branek, zapsal i premiérový hattrick a máte skvělá čísla při hře pět na pět?

Tak to neberu, nějakou šanci mám, jsem jediný útočník, lidé skloňují góly. Není to o tom, že bych si nevěřil, ale když jsem viděl ty kluky, jak hráli, navíc celou sezonu, o mě se ze začátku nemluvilo, myslím to tak, že kdybych měl vybírat já, tak bych vybral jednoho z nich. Skromnost, neskromnost, beru to tak, jak to je, jsou to mladší kluci a myslím si jednoduše, že by si to zasloužili více.

Lidovky.cz: V Americe dají hodně na statistiky. A ty vaše jsou v porovnání s Hughesem a Makarem také zajímavé. Máte výrazně více branek ve hře pět na pět, navíc jste produktivní, i když jste strávil v zápasech na ledě v průměru o sedm minut méně než oni. A takto se dá pokračovat…

Abych řekl pravdu, tak jsem moc nevnímal, začal jsem o tom přemýšlet až nyní, když se těch statistikách začalo více mluvit. A ano, je to tak, ale nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, překvapilo mě to, potěšilo, ale nijak to nesleduji. Jsem rád, že se mi povedlo prokousávat formacemi nahoru, a nakonec hrát to, nač jsem zvyklý.

Lidovky.cz: Když ještě zůstaneme u těch čísel, tak byste byl případně nejstarším vítězem mezi hráči do pole od roku 1963, kdy slavil šestadvacetiletý Kent Douglas z Toronta.

To je přesně ono. (usmívá se) Není nováček, jako nováček. Neříkám, že jsem velezkušený hráč, ale odehrál jsem větší turnaje, sbíral jsem zkušenosti vedle velkých hráčů, a pak je tu mladý kluk, který přijde z univerzity, hned po draftu naskočí do NHL a hraje stejně dobře jako na univerzitě, a ještě sbírá bod za bodem. Já už se mezi takové kluky neřadím.

Lidovky.cz: Všichni hrajete v Západní konferenci, kdo na vás ze vzájemných konfrontací působil na ledě lépe?

Je to hrozně podobné, jsou to hodně ofenzivní obránci, mají podobný styl, Myslím si, že Makar je bruslivější a šikovnější, Hughes má větší přehled, více si dovolí. Těžko se to srovnává.

Lidovky.cz: A kdybyste tedy musel: Makar, nebo Hughes?

Hrozně těžké, nevím… Možná bych volil Makara.

Lidovky.cz: Když stočíme pozornost na vás. Jak zněly pochvalná slova od spoluhráčů a trenéra vašim uším?

Vždycky to potěší, každá chvála je super, motivuje mě to budoucna, nechci jen vystřelit v jedné sezoně a pak usnout, zapadnout. Chtěl bych všem dokázat, že takto mohu hrát i v dalších sezonách.

Lidovky.cz: Jde také o motivaci směrem k play-off, které se blíží?

Rozhodně, my v něm být neměli, najednou tam jsme, pro nás je to velká šance zachránit sezonu, která byla nahoru, dolů. Bojovali jsme o něj, ale nebyli jsme k němu blízko. Máme hrozně zkušený tým, věřím, že v tom bude naše síla.

Lidovky.cz: Na startu vás čeká Edmonton, se kterým to máte v sezoně 2-1 na zápasy. Na druhou stranu, první kola vaší konference se odehrají právě v tomto městě.

Samozřejmě tam výhoda bude, stadion mají osahaný, ale diváci tam nebudou. Všichni stejně budeme v jedné velké bublině na hotelu, takže v celkovém měřítku si nemyslím, že by to pro ně měla být nějaká velká výhoda. Na konfrontaci s nimi se moc těším, už jen díky té konfrontaci našich lídrů Johnathana Toewse a Patricka Kanea s jejich Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem, protože to jsou opravdu jedni z nejlepších hráčů v celé lize.

Lidovky.cz: Tak vy toho bude také součástí, přece. S Kanem a Toewsem jste ve formacích nějaký čas také strávil…

To teprve uvidíme, ale určitě bych byl rád, kdybych něčím pomohl. (úsměv)

Lidovky.cz: Z těch prvních tréninkových dní, myslíte, že budou hrát spolu, nebo je bude trenér využít ve dvou pětkách?

Tak ono to tak bylo i v sezoně, hodně toho odehráli od sebe a potkávali se až na přesilovkách. Záleží hodně na vývoji konkrétního zápasu. Odehráli toho spolu spousty, znají se perfektně. Sám jsem zvědavý, jak budeme hrát a kdo s kým.

Lidovky.cz: Vám se hraje lépe s kterým z nich, pokud jste tedy rovnou nehrál v jedné lajně s oběma?

(usmívá se) Těžko se posuzuje, když jsem byl na ledě s oběma, bylo to nejlepší. Oba jsou to skvělí nahrávači, mají oko a cit, takže když s nimi hraji, tak se snažím se jim do toho moc neplést, dělat si svoji práci, hledat si místo na střelu, což ode mě také čekají. V sezoně jsem toho odehrál více s Toewsem, ale vybírat si? Z těchto dvou hráčů? To ani nejde.

Lidovky.cz: Máte signály, kde byste měl hrát?

Na to je ještě brzo, nějaké informace už máme, ale to bych nerad vytahoval, začínají mítinky na Edmonton. Řeší se to, ale uvidíme. Je ještě čas.

Lidovky.cz: Mimochodem, jaké to bylo? První trénink na americkém ledě po takové době?

Přiletěl jsem 25. června, byl jsem tady týden sám, absolvoval jsem testy, pak jsem byl týden na dobrovolných trénincích, které bylo v sedmi, osmi lidech a musím říct, že to mi hodně pomohlo, protože prvních pár dní je hodně těžké, než se rozdýcháte na ledě, dostanete do tempa. Cítím se díky tomu lépe. Je to jiný pohyb než suchá příprava.

Lidovky.cz: Svým způsobem budou zápasy jako ty tréninkové jen v obrovských halách. Jak tohle vnímáte? Protože je to přece jen jiné, pro gólmany jiné záchytné body, pro vás v tom, že uslyšíte každý pokyn, odraz kotouče v arénách pro 20 tisíc lidí. Řešíte i tyto věci na trénincích

Bude to jiné a jak to říkáte, tak si to zatím ani sám nedovedu představit, protože hokej se hraje po diváky a ti vás vždy dostanou do varu. Ať na domácím ledě, tak na tom venkovním je to něco speciálního. Věřím, že to problém nebude. Ani to, co popisujete, navíc hrajeme ještě jeden přípravný zápas, což také pomůže. Každý jsme na tom ale stejně, věřím, že to zvládneme. Pořád to je play-off, nic více není.

Lidovky.cz: Nemáte náznaky, že stejně jako ve fotbale u nás v lize, by vám pouštěli hudbu do reproduktorů?

O tom jsem nic neslyšel, ale byl bych určitě pro. Viděl jsem to v televizi a přišlo mi to jako dobrý nápad, že vás to vtáhne do hry zase o trochu více.

Lidovky.cz: Jak je to s kontrolními testy na covid-19?

Budeme testovaní vlastně pořád. V tréninkovém kempu jsme testovaní dvakrát za týden a až odletíme do Edmontonu, tak nás tak čekají opět nejdříve dva vstupní testy, abychom mohli hrát a pak ještě nevím, ale řekl bych, že to bude stejné jako dosud. Není moc nad čím spekulovat, beru to tak, že jiná možnost není. Jsou příjemnější věci, ale to samotné testování trvá deset vteřin.

Lidovky.cz: Takže zatím jste ještě v Chicagu?

Ano, odlétáme až koncem příštího týdne, zatím jsme každý doma, ve svém bytě, normálně funguje.

Lidovky.cz: Můžete být tedy ve svém prostředí, nejste odříznuti někde na hotelu?

Ne, ne, normálně doma, chodím z bytu na zimák a zpět, sem tam si zajdu nakoupit. Máme doporučení, abychom nikam moc nechodili, což já dodržuji, takže žádný problém.

Lidovky.cz: Nosí se v Americe roušky?

Ano, musím říct, že ano, že to tady lidé dodržují, samozřejmě se stane, že ji někdo nemá, ale to je většinou venku, v parku, v obchodech je mají všichni.

Lidovky.cz: A jak to vypadá v Chicagu ohledně rasových nepokojů?

Neřekl bych, že je tady něco jinak, než když jsem odjížděl. Momentálně člověku venku nepřijde, že by se něco dělo, jasně, lidí je na ulici méně, ale to je myslím i kvůli tomu koronaviru, ne, že by se lidé obávali chodit ven kvůli rasismu a násilnostem.

Lidovky.cz: Už jste o tom mluvil vy, i trenér – o budoucnosti v Chicagu. Vy ale máte jen jednoletou smlouvu, už se začalo řešit prodloužení vašeho kontraktu?

Zatím se neřeší nic, bylo to kvůli pandemii na bodě mrazu, nevědělo se, jak to bude. Očekávám, že se to v příštích týdnech začne řešit. Doufejme tedy. (usmívá se)

Lidovky.cz: Jste chráněný hráč, takže musíte jednat s Chicagem, chcete v tomto týmu zůstat? Předpokládám, že se bude také řešit hodnota (925 tisíc dolarů), že vy budete chtít jít nahoru.

Tak to samozřejmě chtít budu. (usmívá se) Ale záleží na hodně ohledech, také na tom, jestli mě bude manažer chtít, co bude ode mě chtít, jaký tady bude příští rok sezonu, platové stropy jsou napnuté, bude se to řešit, uvidíme, jak to dopadne. Rád bych tady každopádně zůstal, doufám, že to tak i dopadne.

Lidovky.cz: Víceletý kontrakt?

Nezáleží to jen na mě, ale já bych ho samozřejmě bral. Záleží na tom, s čím přijde manažer. Budeme pracovat s jejich nabídkou a dle toho se zařídíme.

Lidovky.cz: I s bonusy jste si mohl základní gáži skoro zdvojnásobit, povedlo se vám to?

Myslím, že některé se povedlo splnit, góly určitě ano. Něco se tam povedlo a každý bonus je příjemný, ne, že ne. (úsměv)

Lidovky.cz: Ještě to není dané, je možné, že nakonec ceremoniál nebude, ale kdyby ano. Plánujete jít na předávání cen NHL?

Samozřejmě, že ano. Když by to normálně bylo, tak pojedu. Ale když člověk vidí, jaká je současná situace, tak to na ceremoniál zatím moc nevypadá, spíše na vyhlášení na netu a předání tímto způsobem. Ale kdyby se konal, určitě tam budu chtít být osobně, bylo by mi ctí.