Kvůli koronaviru vyhodil norský klub všechny hráče i zaměstnance, poté popřál inspirativní budoucnost

Praha Hokejový klub Valerenga Oslo se uchýlil po předčasném ukončení sezony k drastickému kroku. Kvůli šířící hrozbě koronaviru vyhodil všechny hokejisty i zaměstnance. V prohlášení na webu dodal prapodivnou větu o tom, že se těší na inspirativní budoucnost.

Stejně jako v jiných zemích, ani v Norsku nepoznají šampiona, liga play off zrušila. Účastník nejvyšší soutěže v návaznosti na toto rozhodnutí napsal: „Bohužel jsme se museli v takto obtížné situaci uchýlit k drastickým opatřením a propustit všechny hráče a zaměstnance.“

Valerenga je s 26 mistrovskými tituly rekordmanem norského ligového hokeje. Žádný další klub se nedostal v počtu triumfů do dvouciferných čísel.

Do prohlášení ovšem možná nevědomky propašoval provokativní větu, která právě vyhozené pracovníky nemůže těšit: „I přes současné těžké období se už těšíme na pěkné a inspirativní okamžiky, které přinese další sezona. Postarejte se o sebe i o ostatní. Teď je zdraví nejdůležitější.“

Klub se ke kroku odhodlal pochopitelně kvůli ekonomické situaci, bez příjmů ze vstupenek a dalších položek norské vedení usoudilo, že by nedokázalo přežít a platit všechny zaměstnance.

Může to nastat i v Česku

Podobná situace může nastat i v domácích podmínkách ve vztahu klub - hráči. Ve standardních smlouvách mají totiž hokejisté napsáno: „Nemožnost klubu dostát svým povinnostem z důvodu vyšší moci (válka, živelní pohroma apod.), z důvodu přerušení ligy, které se klub účastní, nebo z důvodu oprávnění klubu ke sportovní činnosti, jež vykonává ke dni uzavření této smlouvy, je pro klub důvodem k výpovědi této smlouvy.“

V praxi to znamená, že klub může hráčům bez odůvodnění smlouvy vypovědět. Pokud to udělá hned, ušetří tím dvě výplaty. Deník Sport ve středu napsal, že Hradec Králové takovým způsobem rozvázal smlouvy s pěti hráči. Mají to být obránci Oskars Cibulskis, Oscar Eklund, Tomáš Linhart, Petr Šidlík a útočník Lukáš Žejdl.

„Ano, využili jsme té možnosti, a to u hráčů, kteří u nás stejně končili. Neříkám, že na to jsem pyšný, ale my v této chvíli bojujeme o ekonomické přežití. Aby to klub zvládl, není bohužel možné, aby dopad opatření nesla pouze jedna strana,“ řekl pro médium spolumajitel klubu Miroslav Schön.