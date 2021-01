Laineho měl pomlouvat kapitán, nerozuměl si ani s hvězdným Scheifelem, vysvětlují finská média výměnu

Columbus Už aby byl v Ohiu a poznal nové spoluhráče. Na finského střelce Patrika Laineho se Columbus Blue Jackets tak těší, že pro něj majitel klubu NHL slíbil poslat soukromé letadlo. A vysvobodit ho z týmu Winnipegu s příznačným názvem „Jets“. Proč ale Laine, hokejista s úžasnou střelou, opouští klub s nálepkou potížisty?

Odpověď na otázky o víkendové významné výměně mezi Columbusem a Winnipegem, který za útočníky Laineho a Jacka Roslovice dostal centra Pierre-Luca Duboise, nabízí finský server Iltalehti.

Podle jeho zdrojů za to mohly osobní neshody v kabině mezi Lainem a staršími lídry týmu, konkrétně s 34letým kapitánem Blakem Wheelerem a 27letým Markem Scheifelem.

Wheeler se měl cítit ohrožen v hierarchii týmu a mělo mu vadit, že si mladšího spoluhráče oblíbili fanoušci, a tak ho začal pomlouvat.

Když před sezonou 2019/20 Laine „trucoval“ a vynechal předsezonní kemp, protože se nedokázal s Jets dohodnout na nové smlouvě, rýpl si do svých spoluhráčů z útoku, aby tím vysvětlil, proč v sezoně 2018/19 nebodoval tolik co dřív. „Víte, jsou elitní lajny a potom ta naše,“ vysvětloval, když nastupoval převážně s Brianem Littelem.



Nemohl být tedy zdrojem sám frustrovaný Laine? Finskému webu těsně po výměně poskytl rozhovor: „Hráči obvykle mají rozdílné názory na to, jakou roli v týmu by měli plnit. Možná jsem do týmu prostě nepasoval.“

Stejnou verzi přináší i deník Winnipeg Free Press, jeho reportér Mike McIntyre ovšem přidává i tu od jiného zdroje, který tvrdí, že za všechny problémy může sám Laine a jeho laxnost v přístupu k hokeji.

Laineho výměna za Duboise je právem velice diskutovaná, spekulace o odchodu z Kanady provázely finského mladíka několikátý rok, přitom po sportovní stránce každý rok vyčníval.

Nejde jen o to, že ve všech čtyřech dosavadních sezonách sbíral kupy bodů (64, 70, 50, 63), on se odlišoval zejména úchvatnou střelou a schopností rozhodovat zápasy (140 gólů, 18 vítězných).

Jenže lidsky to nesedlo, a tak se Winnipeg zbavil celkové dvojky draftu 2016 a přivedl místo něj trojku z téhož roku.

„Možná jsem mohl lépe komunikovat. Místo toho jsem byl frustrovaný, toho lituju,“ ohlídl se zpět na roky s Lainem kapitán Wheeler. „Nebudu lhát, je to smutný. Všichni byli tak nadšení, když jsme ho draftovali. Snažil jsem se vždy jít příkladem, s Pattym jsme se nikdy nehádali, nekřičeli na sebe. A vím, že i já měl ve dvaceti návyky, které jsem musel překonat. Má ve mně fanouška, kdykoliv mi může zavolat.“

Jestli Wheeler něčeho lituje, tak Dán Nikolaj Ehlers je hlavně smutný. S Lainem se totiž skamarádil. „Jako bratři. Od první sezony jsme spolu bydleli na cestách, pořád jsme vtipkovali. Radost z jeho odchodu nemám, bude mi chybět.“

To nezní jako loučení s někým, u koho jste rádi, že jste se ho zbavili.

Laine stihl tuto sezonu odehrát za Winnipeg jediné utkání, než se zranil a následně se dočkal výměny. Rozloučil se dvěma góly a asistencí. Další body přidá za Columbus.