Legendy na lavičce reprezentace? Vedle Pešána mají možnost být jako asistenti Straka se Špačkem

Praha Pešán, Straka, Špaček. Tak by mohl vypadat trenérský triumvirát u hokejové reprezentace. Známá plzeňská esa mají na stole lákavou nabídku na pozici asistentů trenéra a obě se shodují: „Je to lákavé, ale ještě není zdaleka nic rozhodnuté.“

Filip Pešán se oficiálně stane hlavním koučem národního týmu 1. června, protože o den dřív končí kontrakt současnému trenérovi Miloši Říhovi. A to včetně celého realizačního týmu. Proto se v těchto chvílích usilovně pracuje na složení toho nového.

A Pešán chce evidentně sázet na velká jména, která mu mohou pomoct nejen svými zkušenostmi, ale také při zvládání tlaku, jež pozice u hokejové reprezentace přináší.

„Filip Pešán je úspěšný trenér, který je v našem věku a má své metody. Pracovat ve trojici ještě společně s Martinem Strakou by bylo hezké,“ nezastírá Jaroslav Špaček, jenž na pozici asistenta u seniorského výběru už několikrát pracoval.

A Straka? Tomu se nabídka také líbí, nicméně s velkými prohlášeními je zatím zdrženlivý. Hlavou mu totiž šrotuje, jak by práci skloubil s povinnostmi v Plzni, kde má hromadu důležitých funkcí.



„Je to faktor, který hraje velkou roli a kdybych do toho šel, tak to nebude určitě jednoduché,“ vysvětluje. „Všechno komplikuje především koronavirová situace, která teď nastala. Musím se starat o Plzeň, není to jednoduché. Navíc nikdo neví, jak to bude vypadat dál, co se bude dít. Je to taková těžká situace.“

Na finální rozhodnutí je však stále dost času, Pešán, potažmo celý svaz, na Straku se Špačkem netlačí. Jsou to pro ně hlavní kandidáti a nechávají jim prostor, aby si vše v klidu utřídili v hlavě.

O Strakovi se v souvislosti s reprezentací hovořilo už v roce 2018, kdy se měl stát nástupcem Josefa Jandače na pozici hlavního kouče. Tehdy však z transferu sešlo, Straka zůstal v Plzni a na střídačku národního týmu nastoupil Říha.

Ten dopředu věděl, že je jeho pozice dočasná, už s předstihem bylo rozhodnuto, že ho po letošním šampionátu ve Švýcarsku, jenž se kvůli epidemii neuskuteční, nahradí Pešán. Ten už rok vykonává funkci šéftrenéra svazu, tudíž klíčová rozhodnutí leží na jeho bedrech. Vše pochopitelně musí ještě schválit výkonný výbor, ale to je jen formalita.