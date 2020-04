Lev Praha: divný zrod, sláva jednoho jara a rychlý pád

Praha Mluvil smutným hlasem, přesto v něm byla naděje. „Bolí to, hráli jsme skvělý hokej celé play off. Sedmý zápas byl o štěstí. Ale nemáme se za co stydět, pobláznili jsme celé Česko,“ sypal ze sebe obránce Ondřej Němec. Ne, nešlo o finále olympiády nebo mistrovství světa. Mluvil takto po sedmém, prohraném finále KHL mezi svým Lvem Praha a ruským Metallurgem Magnitogorsk, které začalo přesně před šesti lety (první duel na ledě ruského celku opanovali Němec a spol. 3:0).

„Skončila mi smlouva, ale je oboustranný zájem pokračovat,“ dodal poté, než se vrátil se spoluhráči zpět do Česka. Zde je vítali fanoušci s partnerkami, od kterých dostali vítězný Gagarinův pohár alespoň z alobalu. Následně společně s dalšími čtyřmi parťáky odcestoval na „bramborový“ světový šampionát do Minsku.

Když se vrátil, tak nějak už tušil, že dres Lva více neoblékne. Stejně jako všichni jeho spoluhráči. Pompézní projekt totiž skončil podobně, jako začal. S otazníky, podivně. Lev nedokázal zajistit rozpočet na novou sezonu mezinárodní ruské soutěže a do dalšího ročníku se nepřihlásil. Stalo se tak teprve tři roky poté, co vše začalo. V Hradci Králové. Právě tam vznikl v dubnu 2010 nápad se zapojením do expandující KHL, která chtěla vytvořit evropskou protiváhu NHL. Fanoušci bývalého hokejového týmu Lev Praha. Nakonec se ale klub přestěhoval do Popradu, než po dvouleté strastiplné cestě zamířil do Prahy.

V české metropoli se projektu ujal Sportovní holding Praha, konkrétně kontroverzní podnikatel Petr Speychal a Jevgenij Myškovskij, který měl kontakty na Rusko a především průmyslový gigant jménem Gazprom. Ten měl v Česku své obchodní zájmy, mimo jiné se týkaly dostavby jaderné elektrárny Temelín. Jenže ve chvíli, když ČEZ zrušil tendr, vztahy ochladly. Stalo se tak 10. dubna 2014, tedy v den, kdy Lev Praha do finále KHL postoupil. Ostatně už tehdy to všichni v klubu vnímali. Také v rozhovorech hráčů se mísila radost z historického úspěchu s obavami ohledně budoucnosti. Přitom na první pohled vypadalo vše idylicky. Už v první sezoně se dostal Lev do play-off, ovšem vypadl už v prvním kole. Ve druhé na něj chodilo nejdříve kolem dvou tisíc lidí, aby během tažení v bojích o Gagarinův pohár a vyřazení postupně Záhřebu, Doněcka i Jaroslavle následně ve finále proti „Magnitce“ třikrát vyprodali O2 arenu. Do té se museli přesunout kvůli obřímu zájmu z holešovické Tisport Areny. Po „Velkém třesku“ ale přišel ještě tvrdší konec. Nejprve skončil kouč Kari Jalonen, poté i celý klub. Nevyšlo stěhování do Mnichova, nepovedlo se naplnit rozpočet. „Uvidíme, třeba to není definitivní konec,“ loučili se tehdy majitelé. Dnes je jasné, že šlo o planá slova, přitom i nyní stále platí, že Lev je jediným finalistou KHL mimo ruské kluby...