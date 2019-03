Liberec odjíždí z Litvínova bez bodu, Zlín nakonec udolal chomutovské Piráty

PRAHA Hokejisté Litvínova ve 49. kole extraligy překvapivě zdolali lídra tabulky z Liberce, na domácím hřišti zvítězili chemici 6:3. Toho využila Plzeň, která zvítězila nad Hradcem Králové 2:1 a Bílým Tygrům se přiblížila na dva body.

Výsledky extraligy: PSG Berani Zlín - Piráti Chomutov 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Branky a nahrávky: 17. Herman (Honejsek, Řezníček), 45. Okál (Herman, Ferenc) - 17. Tomica (Flemming, V. Růžička ml.). HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 6:3 (1:2, 3:1, 2:0) Branky a nahrávky: 3. Válek (M. Hanzl, Kašpar), 24. Kašpar (J. Mikúš, Válek), 27. Graborenko (Trončinský), 35. Kašpar (Graborenko, Trončinský), 51. Jurčík (Havelka, Trávníček), 57. Trávníček (Trončinský, Šesták) - 5. Birner (L. Hudáček), 9. Valský (J. Vlach), 37. Valský (L. Krenželok, P. Jelínek). HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) Branky a nahrávky: 55. Orsava (Plášek), 56. Zaťovič (P. Holík), 60. Dočekal (P. Holík) - 29. Lev (Dej). Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Branky a nahrávky: 42. Cibulskis (Zámorský) - 34. Allen (Kracík, Moravčík), 44. Eberle (Kodýtek). HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) Branky a nahrávky: 1. P. Sýkora (Kratochvíl, Ihnacak), 57. Kloz (Schaus) - 7. O. Kovařčík (M. Kovařčík, Chmielewski), 10. Roth (Hrňa, Werek), 23. M. Kovařčík (O. Kovařčík, Matyáš), 52. Martin Růžička (Galvinš). HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Branky a nahrávky: 34. Vyrůbalík (Jergl, Lukáš), 57. J. Knotek, 60. Ondrušek - 42. Pláněk (D. Šťastný, T. Knotek). HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 4:3 po samostatných nájezdech (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0) Branky a nahrávky: 19. Piskáček, 28. Pech (A. Kudrna, M. Forman), 33. Blain (Rousek, K. Klíma) - 12. R. Vlach (J. Černý), 28. Skuhravý (Kozák, R. Vlach), 49. Skuhravý.

Zlín měl proti Chomutovu těžkou práci, ale nakonec zvítězil 2:1 a udělal další krok k postupu do play off. Berani vyhráli potřetí za sebou a posedmé z posledních osmi utkání. Poprvé se měnilo skóre až v 17. minutě a v rychlém sledu se prosadily oba týmy. Nejprve hostující Flemming nastřelil před brankou stojícího Tomicu, od nějž se puk odrazil za Kašíkova záda. O 24 vteřin později ale bylo vyrovnáno. Honejsek našel zpoza branky Hermana, před kterým Peters nestihl utěsnit prostor u tyčky. Až ve 45. minutě Berani dokonali obrat. Herman přenechal puk Okálovi, který prudkou střelou překonal Peterse.

Hráči Litvínova porazili Liberec 6:3, přestože po první třetině prohrávali 1:2. Domácí, které vedl ze střídačky po odvolání Milana Razýma poprvé generální ředitel Jiří Šlégr, uspěli po třech porážkách a Bílé Tygry porazili potřetí v sezoně. Třemi body za dva góly a nahrávku k tomu pomohl útočník Lukáš Kašpar, za hosty se dvakrát trefil Jakub Valský.



V důležitém souboji o přímý postup do play off vyhrálo Brno nad Vítkovicemi 3:1. Kometa dlouho prohrávala, v rozmezí 57 vteřin třetí třetiny se ale Jakub Orsava a Martin Zaťovič postarali o obrat. Výhru domácích poté jistil střelou do prázdné branky Martin Dočekal. Kometa si tak pojistila páté místo v tabulce, naopak Vítkovice prohrály venku posedmé za sebou a vypadly z elitní šestky.



Třinec vyhrál v Pardubicích 4:2 a Východočechy porazil za tři body i ve čtvrtém utkání v sezoně. Dynamo se sice už po deseti vteřinách dostalo do vedení, ale od té chvíle dávali góly především Oceláři, kteří se díky porážce Mountfieldu vyhoupli na třetí místo v tabulce. Pardubice prohrály pošesté v řadě.



Hokejisté Plzně vyhráli na ledě Hradce Králové 2:1 a úspěšně zvládli souboj o druhé místo tabulky. Západočeši se dostali do vedení ve 34. minutě zvládla přesilovku, trefil se americký obránce Allen. Hradec dokázal překonat hostujícího gólmana až ve třetí části. Ve 42. minutě vyrovnal lotyšský obránce Cibulskis, jenž se trefil přesně k levé tyči. O dvě minuty později ale Plzeň rozhodla, Eberle překonal Maxwella ranou po ledě.

Olomouc zdolala Mladou Boleslav 3:1 a posunula se na 6. místo tabulky. Hanáci duel rozhodli až v závěru třetí třetiny, vítězný gól vstřelil Jan Knotek v 57. minutě. Olomouc přehrála Středočechy i počtvrté v sezoně a pošesté v řadě.



Hráči Sparty se na domácí půdě trápili s Karlovými Vary, nakonec je porazili 4:3 po samostatných nájezdech a ukončili sérii tří porážek. O prvním úspěchu v O2 areně po čtyřech utkáních rozhodl vítězným nájezdem útočník Roberts Bukarts. Hostům nepomohly ani dva góly čtyřicetiletého kapitána Václava Skuhravého a neuspěli v desátém zápase v řadě.