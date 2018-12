Liberec zdolal Kometu 5:2, Pardubice i Chomutov opět mezi poraženými

PRAHA Hokejisté Chomutova opět neuspěli, tentokráte doma podlehli Karlovým Varům 1:3. Podobně se vedlo i hráčům Pardubic, kteří tentokráte nestačili na soupeře z Olomouce, jimž východočeští hokejisté podlehli 1:4.

Výsledky nedělních zápasů extraligy: Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) Branky a nahrávky: 8. Valský (L. Krenželok, Hanousek), 11. Doherty, 23. Lenc (Birner, M. Kvapil), 29. Stříteský (Redenbach, L. Hudáček), 54. Filippi (M. Kvapil) - 27. Bartejs (Štencel), 41. Zaťovič (P. Holík, Štencel). HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Branky a nahrávky: 38. Bubela (Poulíček, Mandát) - 12. Ostřížek (J. Knotek), 19. Nahodil (Holec, Jergl), 38. Jergl (Dujsík, Ostřížek), 59. Irgl. Piráti Chomutov - HC Energie Karlovy Vary 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Branky a nahrávky: 22. V. Růžička ml. (Sklenář) - 15. Sičák (T. Mikúš, Kovačevič), 39. T. Mikúš (Roman Vlach), 60. Flek. BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) Branky a nahrávky: 32. Vondrka (Klepiš, Skalický), 52. Vondrka (Žejdl, Klepiš) - 23. E. Kulda (Gazda, Lakatoš), 29. Gazda, 35. Gazda (Honejsek). HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 4:5 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 2:2 - 0:0) Branky a nahrávky: 13. Výtisk (Š. Stránský), 30. Tybor (O. Roman), 41. Tybor (O. Roman, Lev), 41. P. Zdráhal (Kucsera, Baranka) - 5. Rákos (Zámorský), 9. Vopelka (Dragoun), 52. Koukal (Smoleňák, M. Chalupa), 60. Paulovič (Zámorský, F. Pavlík), rozhodující sam. nájezd Paulovič.

Liberec doma zdolal úřadujícího mistra z Brna 5:2. Stejný výsledek se urodil i v říjnu na stadionu v jihomoravském městě, Bílí Tygři tak letos nenechali svěřencům Libora Zábranského ani bod a zaznamenali už šestou domácí výhru v řadě. V tabulce extraligy zůstává Liberec druhý, porážka Kometě nepomohla v cestě do elitní šestky. Nejlepší bodový počin večera zaznamenal se dvěma asistencemi lídr bodování soutěže Marek Kvapil z Liberce.

To hráči Pardubic opět odevzdali všechny body, tentokráte si pro ně do východních Čech přijeli olomoučtí hokejisté. Ti za výhrou šli už od úvodu, kdy se po gólech Ostřížka s Nahodilem dostali do rychlého vedení 2:0. Ve druhé části sice Východočeši snížili na 1:3, jenže jak už je letos u Dynama zvykem, na obrat pomýšlet nemohlo a nakonec i prohrálo 1:4.

Severočeši z Chomutova měli šanci dotáhnout se na konkurenty v sestupových vodách, jenže to by nesměli svěřenci Vladimíra Růžičky podlehnout Karlovým Varům 1:3. Třetí porážka v řadě mrzela o to více, že se podobně vedlo i největším rivalům ve spodní části tabulky z Pardubic. Naopak Západočeši se skvěle vypořádali se sobotní porážkou se Spartou a už jsou jen bod od desátého místa v tabulce, které v této chvíli drží Litvínov.

Důležité body vybojovali hráči Zlína proti Mladé Boleslavi. Klíčovou postavou byl mladý obránce Daniel Gazda, který měl prsty ve všech třech brankách Beranů, dvě sám vstřelil a na jednu přihrál. Na straně domácích se mu snažil vyrovnat kapitán Michal Vondrka, ale ani jeho dvě branky na zisk bodu či bodů nestačily. Boleslavští tak zůstali přikováni na 12. příčce, Zlín se vyšvihl na sedmé místo před velkého rivala z Brna.

V duelu Vítkovic s Hradcem Králové šli hosté brzy do vedení 2:0, jenže hned v úvodní části domácí snížili díky Výtiskovi. Ve druhé třetině měli domácí řadu střeleckých pokusů, jenže se jim z nich povedlo vytěžit jen srovnání. A protože v závěrečné pasáži padly dva góly na obou stranách, šlo se do prodloužení, a posléze i do nájezdů v nichž byli úspěšnější hostující hokejisté, konkrétně v osmé sérii rozhodl Paulovič.