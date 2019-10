Liga mistrů, pivo a koloběžky. Hvězdy NHL se před pátečním duelem v Praze bavily po svém

Do Prahy dorazili hokejisté Blackhawks a Flyers před zápasem NHL Global Series v pondělí, resp. úterý, takže měli dost času i na volnočasové aktivity.

Procházka po Karlově mostě, Starém městě či Malé Straně, či jízda po Vltavě. To jsou tradiční kratochvíle cizinců v Praze. Zámořské hvězdy však k tomu přidaly popíjení piva, sledování fotbalu a jízdu na koloběžkách.

A nebo to zkombinovali jako Jakub Voráček, který si ke středečnímu duelu Ligy mistrů Slavia - Dortmund dopřál pivo v kelímku. Jeho spoluhráči z Flyers měli jako malé děti radost z jízdy mezi pražskými památkami na elektrokoloběžkách.



Ve čtvrtek se však hráči na otevřených trénincích pro veřejnost už pilně připravovali na páteční zápas, který je vyprodáný.

 | Thank you, @NHLFlyers for your support yesterday in Eden during our @ChampionsLeague game against Borussia Dortmund. And good luck in the #NHLGlobalSeries in Prague tomorrow! #slabvb pic.twitter.com/jZk938uN9j