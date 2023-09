Vítkovice v Lize mistrů porazily Mnichov, Třinec prohrál s Rapperswillem

Oceláři se dostali do vedení v 8. minutě, kdy Kundrátek ozdobil svůj návrat do Třince povedenou individuální akcí a otevřel skóre. Z rychlého protiútoku vyrovnal o chvíli později zblízka Albrecht po přihrávce českého útočníka Čajky.

V úvodu prostřední části vrátil českému šampionovi vedení Pánik, jehož nezištný pas ze záporného úhlu a z otočky zapadl pod tlakem Vrány do branky. Za 62 sekund zvýšila od modré čáry letní posila Polášek.

Oceláři inkasovali na konci téměř minutového oslabení tří proti pěti z hokejky Schroedera od modré čáry. Za 23 sekund ale získal Daňo na obranné čáře puk, z úniku uplatnil nové pravidlo Ligy mistrů - pokud hráč skóruje v oslabení, vyloučení končí.

Hudáček ve 42. minutě zvýšil na 5:2, ale švýcarský tým dostala do zápasu dvouminutová přesilová hra pět na tři. Nově platí, že trest pokračuje, pokud mužstvo dá gól: a po deseti sekundách snížil Moy i po asistenci Červenky a výhodu dvou mužů ještě zužitkoval Dünner. V 55. minutě po přihrávce Červenky vyrovnal Vouardoux a obrat završil milimetrovou střelou Grossniklaus. Hudáček bleskově odpověděl, ale v prodloužení rozhodl v brejku dva na jednoho Schroeder.

„Po vývoji, jaký byl, nemůžeme být s bodem spokojeni. Nedisciplinovaností jsme se připravili o výhru,“ uvedl asistent trenéra Třince Vladimír Országh. „Musí to být pro nás poučení, je to první zápas s novými pravidly a vidíme, jak rychle se může situace změnit. Na druhou stranu bylo v naší hře hodně dobrých věcí. Drželi jsme tempo s velmi kvalitním mužstvem, které hodně bruslí. Zbytečnými vyloučeními jsme ale ztratili zápas, který jsme za stavu 5:2 kontrolovali,“ dodal.

V Ostravě čekali diváci na gól až do druhé třetiny, ve vyrovnané první části ani jeden z týmů nevyužil úvodní přesilovou hru. V čase 20:34 otevřel skóre Lakatoš, jenž se prosadil krátce po návratu vyloučeného Kastnera na led. Vydařený vstup do druhé části podtrhl ve 22. minutě v další přesilovce Percy.

Úřadující německý šampion ve 30. minutě snížil, když Kastner překonal Klimeše. V čase 39:14 ale vrátil Vítkovicím dvoubrankové vedení v přesilovce pohotový Dej. Ve třetí části domácí svůj náskok v oslabení ztratili. Nejprve snížil Parkes a poté se v přesilovce pět na tři prosadil Ortega.

Hokejisté Vítkovic se radují z vítězství. Uprostřed je Petr Gewiese.

Vítěze utkání určily samostatné nájezdy. Hned ze začátku se prosadili Lakatoš a DeSousa, ale poté kralovali brankáři Klimeš a Niederberger. Penaltové drama skončilo až v 15. sérii, kdy na straně domácích uspěl Percy a Smith nájezd neproměnil.

„Myslím si, že prvních deset minut jsme hráli zakřiknutě. Soupeř byl lepší, hrál na puku, vyhrával souboje. Potom se to začalo vyrovnávat,“ řekl trenér Miloš Holaň na klubovém webu.

„Ve druhé třetině jsme si pomohli přesilovými hrami, které si myslím, že v těchto zápasech budou asi rozhodující, protože trvají celé dvě minuty. Do třetí třetiny jsme šli s vedením 3:1, tam jsme udělali první chybu ve střídání, kdy jsme pustili soupeře do přesilové hry, ve které dal gól. Na hraně bylo vyloučení pět na tři, dva fauly v jeden moment a takový silný soupeř to umí potrestat,“ uvedl Holaň. V nájezdech byl jeho tým prý jen šťastnější.

HC Oceláři Třinec : SC Rapperswil-Jona Lakers 6:7P (1:1, 3:1, 2:4 - 0:1) Góly:

07:57 Kundrátek (J. Jeřábek, Haas)

25:40 Pánik (Kundrátek, Voženílek)

26:42 Polášek (Hrehorčák, Miloš Roman)

37:59 M. Daňo

41:05 L. Hudáček (M. Daňo, A. Nestrašil)

57:58 L. Hudáček (A. Nestrašil, J. Jeřábek) Góly:

11:46 Albrecht (Čajka, Aebischer)

37:36 Schroeder

43:12 Moy (Noreau, Červenka)

44:34 Dünner (Schroeder, Wetter)

54:18 Vouardoux (Červenka, Noreau)

57:18 Grossniklaus (Rask)

61:10 Schroeder (Noreau) Sestavy:

Mazanec (Švančara) – Polášek, A. Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, M. Adámek, Nedomlel, Havránek – Voženílek, P. Vrána (C, TS), Pánik – M. Daňo, L. Hudáček, A. Nestrašil (A) – Haas, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský – Wałęga. Sestavy:

Nyffeler (Meyer) – Noreau (A), Gerber, Aebischer, Grossniklaus, Baragano, Maier, Vouardoux – Zangger, Schroeder, Červenka (C, TS) – Moy, Rask, Wetter – Wick, Dünner (A), Forrer – Čajka, Albrecht, Lammer – Taibel. Rozhodčí: A. Jeřábek, Ondráček – Rampír, Lederer Počet diváků: 3 406