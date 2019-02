Likvidační zákrok? ‚Nechtěl jsem ho zranit,‘ říká Erat po šestizápasovém trestu

PRAHA Hokejový veterán Martin Erat hraje hodně nezvyklou sezonu. Základní část extraligy začal z rodinných důvodů později, vynechal skoro celou první polovinu zápasů. No a závěr dlouhodobé fáze nejvyšší soutěže zakončí také pouze v roli diváka; odpočinek nejméně na dva týdny 37letému matadorovi naordinoval šéf disciplinární komise Viktor Ujčík vynesením šestizápasového trestu za hrubý faul na Tomáše Havránka v pátečním zápase Komety v Karlových Varech.

Verdikt disciplinárky za drsný úder do Havránkovy hlavy byl očekávatelný: pět zápasů si Erat „odsedí“ do konce základní části, jeden pak v play off.



„Vedl zákrok bez jakékoli snahy hrát puk s jediným cílem - zasáhnout soupeře, a to v situaci, kdy se protihráč nacházel po odehrání kotouče ve zranitelném postavení,“ uvedl Ujčík v tiskové zprávě.

„S cílem dosažení větší intenzity hráč zvýšil rychlost a těsně před střetem se napřímil, přičemž je nepochybné, že protihráče zasáhl přímo do hlavy,“ dodal.

Martin Erat v dresu Komety.

Erat sestřelil kmenového brněnského hráče Havránka v 29. minutě za stavu 0:2 z pohledu domácí Energie. Havránek putoval s těžkým otřesem mozku do nemocnice.



„Celá ta nešťastná souhra v daný moment hry mě mrzí. Hráli jsme v oslabení, navíc v dresu Varů kmenový hráč Komety,“ uvedl Erat na webu Komety.

„Nikdy bych nechtěl úmyslně někoho zranit. Tomáš má jít dnes z nemocnice domů a pevně věřím, že bude brzy zpět na ledě,“ doplnil.

V sobotu se za Havránkem do nemocnice vydal sám Libor Zábranský, první muž Komety, který se také vyjádřil na klubovém webu.

„Srážka vypadala hrozivě, naštěstí to nedopadlo tak, jak to vypadalo. Rozhodně v tom nebyl úmysl zranit hráče,“ citoval brněnský klub slova svého majitele a hlavního kouče.

„Bohužel Tomáš je drobnější postavy a ten souboj dopadl takto. Kdyby se takto srazil Martin s Vencou Skuhravým, tak by k žádnému zranění nedošlo,“ dodal Zábranský.

Šéfa disciplinárky Ujčíka to příliš neobměkčilo, nejspíš i proto, že Erat nevletěl do Skuhravého (192 cm), ale do 177 cm vysokého „drobečka“ Havránka.

Martin Erat

V neděli dopoledne Ujčík vynesl šestizápasový trest. Přestože se jedná o postih v dolní hranici rozpětí pěti až deseti zápasů zastavení činnosti, stanovené pro bezohledné fauly, pořád jde o druhý nejdelší distanc v české extralize od konce října 2016.



Tehdy útočník Štefan Ružička ze Sparty vyfasoval sedm zápasů za seknutí Lukáše Vantucha z Liberce do hlavy.

Také Erat šel Havránkovi do obličeje, na 20letého útočníka si počkal ve středním pásmu a atakoval ho bezprostředně poté, co odehrál kotouč.

Ujčík při stanovení výše trestu bral v potaz, že Havránek zápas nedokončil a utrpěl zranění. Zákrok překvalifikoval z původního napadení na zásah do hlavy nebo krku.

Přihlédl přitom i ke „zvlášť nebezpečnému a bezohlednému způsobu vedení zákroku“ a zařadil jej tak mezi závažnější případy s vyšší sazbou.

Naopak Eratovi pomohlo, že od svého příchodu do Komety za sezonu 2016/17 nebyl ani jednou disciplinárně trestán, dokonce neobdržel ani jeden vyšší trest, pouze jednu „desítku“ za nesportovní chování.

„Martina Erata to samozřejmě mrzí. Všichni víme, jaký má postoj k mladým hráčům,“ ubezpečil Zábranský.



Po nedělním 48. kole extraligy se zdá, že posledním utkáním, které Erat nuceně vynechá, bude duel číslo 1 ve čtvrtfinále.

Do něho Kometa směřuje jako přímý postupující z první šestky, ve které má po vítězství 4:3 v Litvínově náskok šesti bodů na sedmé místo. Do konce zbývají čtyři kola.