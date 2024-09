Útok do první trojky? Jsme nohama na zemi, reaguje Hlava. Litvínov ale dál válí

„Byl to od nás bojovný výkon. Nějací hráči nám chybí a do hry naskočili mladí kluci, co hráli poprvé a byla to pro ně super zkušenost. Všichni nechali na ledě všechno a jsme rádi, že jsme získali tři body,“ těšilo litvínovského Hlavu.

Vervě se kvůli zdravotním problémům rozpadla sestava, a tak v Liberci museli nasadit i mladíky Husineckého, Berana a Čecha, kteří si odbyli extraligovou premiéru.

„Situace není ideální, ale snažíme se s tím poprat. Naštěstí máme v kabině dobré lídry, kteří dokážou podpořit mladé kluky, a ti pak taky pracují dobře,“ řekl asistent trenéra David Kočí.

Jared McIsaac vstřelil v Liberci svůj premiérový extraligový gól.

Litvínov šel pod Ještědem do vedení gólem kanadského obránce Jareda McIsaaca, v extralize se trefil vůbec poprvé. Liberec ještě v první části otočil vývoj dvěma přesilovkovými brankami Martina Faška-Rudáše. Litvínov ale dokázal před koncem druhé třetiny srovnat krok gólem Nicolase Hlavy a tři body mu pak zajistily trefy McIsaaca a Filipa Sandberga v závěrečné části.

„Litvínov vyhrál všechny zápasy a je cítit, že si věří. Hrají jednoduchý nepříjemný hokej, sami na sebe nevyvíjejí tlak a vychází jim to,“ komentoval aktuální formu soupeře střelec obou libereckých gólů Faško-Rudáš.

Forvard Hlava je rád, že Litvínov navazuje na to dobré z minulé sezony. Sílu severočeského týmu vidí hlavně v soudržnosti. „Snažíme se být jedna velká rodina a je to vidět. Když dáme gól, celá střídačka skáče. Když se na ledě něco stane, okamžitě si přijdeme na pomoc, aby každý věděl, že to není o jedinci, ale o celém týmu. Všichni jsme tady spolu,“ popsal Hlava atmosféru v zatím nezastavitelném litvínovském týmu.

Sám šel těsně před závěrem bránit svého parťáka z útoku Ondřeje Kašeho, kterého fauloval liberecký Aubrecht. „Bylo to absolutně zbytečné, deset vteřin do konce dal našemu nejlepšímu hráči krosček, to by se dít nemělo. Můžeme být rádi, že takové hráče vůbec v extralize máme. Ale zase se ukázalo, že stojíme jeden za druhým, nás tohle jen posílí.“

Byť hrají ve velké pohodě, vedení v extraligové tabulce Litvínovští nepřeceňují, vždyť sezona sotva začala. „Jestli chceme do první trojky? My se spíš koukáme na další zápasy. Nechceme lítat někde ve výšinách, ale zůstat nohama na zemi a makat dál,“ plánuje Hlava.