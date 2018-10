Litvínov v sedmém kole extraligy poprvé prohrál, do čela se vyšvihl Hradec

LITVÍNOV/PRAHA Hokejisté Litvínova neuspěli na domácím ledě a podlehli předposlednímu Třinci 0:2. Severočeši tak neprodloužili svou sérii výher, Třinec naopak bodoval podruhé v sezóně. Chomutov ani naposedmé nevyhrál, podlehl i Vítkovicím. Na první příčku se tak posunul Hradec Králové, který porazil Kometu 4:2.

Výsledky 7. kola Tipsport extraligy HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Branky a nahrávky: 9. Adamský (M. Kovařčík), 18. Krajíček (Hrňa).

Piráti Chomutov - HC Vítkovice Ridera 2:3 (0:2, 2:1, 0:0) Branky a nahrávky: 33. Huml, 35. J. Stránský - 15. Tybor (O. Roman), 18. P. Zdráhal (Š. Stránský, De la Rose), 29. Schleiss (Szturc, Šidlík).

HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Branky a nahrávky: 28. Kohout (Šenkeřík, Stloukal), 48. O. Beránek - 8. Lenc (M. Kvapil, Bulíř), 31. M. Kvapil, 42. Lenc (P. Jelínek).

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) Branky a nahrávky: 8. Bernad (Vondrka, Klepiš), 18. Klepiš (Bernad, Skalický), 42. Vondrka, 59. M. Procházka (Pláněk, Vondrka) - 17. Mandát (P. Sýkora, Poulíček), 25. Vondráček (Trončinský). PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň 3:5 (2:1, 0:2, 1:2) Branky a nahrávky: 17. Herman (Žižka), 18. Fořt (Kubiš), 50. Fořt (Freibergs, Herman) - 12. Preisinger (Kratěna), 28. Vráblík (Kodýtek, Eberle), 40. Gulaš (Kaňák), 41. Nedorost (Gulaš, Kracík), 60. Gulaš (Kaňák). Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Branky a nahrávky: 5. Cingel (Cibulskis), 26. Rosandič (Vincour, Zámorský), 47. Paulovič (Cingel, R. Pavlík), 55. R. Pavlík (Paulovič) - 1. J. Mikuš (O. Němec), 27. Mueller (Kašpar, J. Mikuš).

HC Olomouc - HC Sparta Praha 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) Branky a nahrávky: 24. Irgl (Burian, Kolouch), 52. Irgl (Kolouch, Staněk) - 33. Pech (Košťálek, Forman), 51. T. Pavelka (Košťálek, Klimek), 52. M. Beran (Pech, Říčka), 59. P. Vrána (Kalina).

Klíč k úspěchu Třince v Litvínově vedl přes první třetinu. V té Oceláři zaskočili svého soupeře dvěma brankami, jmenovitě se trefili Adamský a v přesilovce Krajíček. Fandové Severočechů sice svůj tým vytrvale povzbuzovali, ale nebylo jim to nic platné, domácí padli 0:2. Verva tak přepustila první místo hokejistům Hradce.



Chomutovu se nepovedlo získat body ani v sedmém kole, tentokráte byly nad jeho síly hostující Vítkovice. Domácí sice v zápase ztráceli už 0:3 po zásazích Tybora, Zdráhala a Schleisse, a ač se dotáhli na rozdíl jediné branky, nakonec se jim zápas alespoň k prodloužení nepovedlo posunout. Vítkovice se díky výhře 3:2 posunuly na třetí místo.



Karlovy Vary si na domácím kluzišti neporadily s Libercem, se kterým padly 2:3. Rozhodující gól na 1:3 si připsal Radan Lenc, po jehož brance ještě zvládl domácí obránce Beránek snížit, nicméně to byl poslední gól, kterého se více než 3000 diváků v karlovarské KV Aréně dočkalo.

Za hokejisty Mladé Boleslavi otevřel skóre obránce David Bernad, na jehož gól zareagovaly Pardubice za necelých deset minut. Zadák Středočechů měl ale prsty i v dalším přesilovkovém potrestání soupeře, tentokráte nahrával Klepišovi. Ve druhé periodě hosté sice vyrovnali zásluhou Vondráčka, ale zbylé góly si schovávali hráči Škodovky až do třetího dějství, v němž díky Vondrkovi s Procházkou zvítězili 4:2.

To hráči Zlína se i nadále trápí. I přes návrat Jakuba Hermana do sestavy totiž nezvládli domácí zápas s Plzní, který ztratili 3:5. Klíčovou pasáží byla druhá třetina, ve které Západočeši otočili z 1:2 na 3:2 po trefách Vráblíka a Gulaše. A když se po půlminutě třetí třetiny prosadil i Nedorost, byl Zlín v neřešitelné situaci. Fořt sice snížil, nicméně definitivní plzeňskou pojistku přidal do prázdné branky Milan Gulaš.

Hradec Králové využil zaváhání Litvínova a po porážce Komety Brno 4:2 zamířil do čela. Východočeši mají sice o zápas více, tabulku ale vedou zaslouženě. O svém úspěchu proti Brňanům rozhodli ve třetí periodě, kdy za záda brankáře Langhammera poslali puky Paulovič a Pavlík.

Ani nová akvizice z Komety Lukáš Nahodil nezabránila olomouckým hokejistům, aby podlehli Spartě. Utkání bylo dlouho vyrovnané, potom ale rozhodl úsek mezi 51. - 53. minutou. V něm hostující Pražané skórovali dvakrát, domácí Hanáci jen jednou. A když do prázdné branky v poslední minutě neomylně zamířil Vrána, vezou si Sparťané do hlavního města všechny body za vítězství 4:2.