Rozesmátý puk čelí kritice. Mistrovství není jen o logu, říká Hadamczik

Původně se měl zúčastnit úterní tiskové konference, kde byla grafická identita jedenáctého hokejového šampionátu na českém území představena veřejnosti. Nakonec se omluvil z pracovních důvodů.

Názory fanoušků na sociálních sítích ale zaznamenal. „Je to jako s oblečením nebo výběrem auta. Každý má rád něco jiného. Nemůžete se zavděčit všem, to prostě nejde,“ poznamenal bývalý kouč národního týmu.

Na volbu loga s tzv. pukotikonem, který pro turnaj v Praze a Ostravě vytvořila agentura Unicorn Attacks, neměl žádný vliv. Vše se totiž vyřešilo už během působení předchozího vedení svazu v čele s Tomášem Králem.

„Když jsem nastoupil do funkce, všechno už bylo vyrobené, připravené a smlouvy s IIHF (Mezinárodní hokejovou federací) podepsané. Už jsem do toho nemohl zasahovat,“ prohlásil Hadamczik.

A vzápětí dodal: „Kdybych viděl další varianty, třeba bych zvolil jinou. Ale pozor, rozhodně netvrdím, že kdybych to mohl ovlivnit, zvládl bych to lépe a všichni by byli spokojení.“

Líbí se vám logo pro MS v hokeji 2024 v Praze a Ostravě? Ano 1590 Ne 2976

Rozesmátý puk vzbudil napříč hokejovou veřejností spíše negativní ohlasy. Na celou řadu fanoušků působí nezajímavě a příliš obyčejně. V anketě iDNES.cz s jeho výběrem vyjádřila spokojenost výrazná menšina hlasujících čtenářů.

„Estetika volitelné části na první dobrou vůbec nesedí na dlouhodobý koncept IIHF. Celé to pak působí jako trochu nesourodý prvek,“ uvedl expert na sportovní marketing Tomáš Janča.

„Jsme národ Švejků, opět potvrzeno,“ napsal na Twitter bývalý útočník Jiří Hrdina. Vtipnou reakci připojil i oficiální profil Univerzitní ligy ledního hokeje.

„Viděl jsem i horší. V této oblasti nikdy nevíte, ale myslím si, že motiv smajlíků by se mohl lidem líbit,“ pronesl s úsměvem přímo na tiskové konferenci Jakub Voráček.

Martin Klčo, marketingový ředitel agentury Unicorn Attacks, připustil, že společně s Petrem Štěpánem a Bohumilem Vašákem přistoupili k tvorbě grafické identity poněkud netradičně.

„Naší vizí bylo stvořit takový design, který co nejvíce zprostředkuje emoce a vášeň. Chtěli jsme, aby to bylo především jednoduché a fungovalo ve virtuálním světě a na sociálních sítích.“

Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.

Hadamczik nechce aktuální debatu upozadit, ale zároveň upozorňuje, že nejde o klíčovou záležitost, podle níž by se už předem měla posuzovat úroveň organizace turnaje.

„Není to jen o logu, soustředíme se na jiné věci. Raději si přejme, aby národní tým hrál dobrý hokej, přijelo co nejvíce hráčů z NHL, lidé se na zápasech bavili a sledovali co nejzajímavější podívanou,“ prohlásil šéf svazu.

Členové Organizačního výboru, který vede místopředseda IIHF Petr Bříza, momentálně intenzivně pracují na potřebných náležitostech včetně ceny a dostupnosti vstupenek či volby maskota.

Šampionáty v České republice mají na mezinárodní poli velice dobrou pověst. A těší se obrovskému zájmu fanoušků, kteří před osmi lety stanovili nový rekord v návštěvnosti (741 690).

Hadamczik věří, že se celá akce podaří i tentokrát: „Roku 2015 se chceme co nejvíce přiblížit a nabídnout divákům intenzivní sportovní zážitek. Byli bychom rádi, aby se na mistrovství vzpomínalo ještě dlouho po jeho skončení.“