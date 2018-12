Lubina v premiéře na pardubické lavičce prohrál v Karlových Varech

karlovy vary Hokejisté Karlových Varů porazili v 25. kole extraligy Pardubice 4:3 a zkazili tak Ladislavu Lubinovi premiéru na střídačce Dynama. O devátou prohru Východočechů v řadě se dvěma góly zasloužil útočník Energie Jakub Flek.

Vedoucí Třinec porazil na svém ledě poslední Chomutov 4:1. Zápas ovlivnil za bezbrankového stavu faul Bretta Flemminga, který u střídaček nešetrně atakoval Milana Douderu a dostal pětiminutový trest za pozdní dohrání.

V přesilové hře vstřelil Ethan Werek ve 27. minutě úvodní gól a v závěru druhé třetiny zvýšili Tomáš Marcinko a Aron Chmielewski, který pak přidal i čtvrtý gól.

Hosté vstřelili čestný úspěch v čase 59:54. V dresu Ocelářů nastoupil poprvé od návratu z Kontinentální ligy Tomáš Kundrátek.



Kovář po návratu rozhodl zápas v Litvínově

Hokejisté Plzně vyhráli v Litvínově 2:1 po samostatných nájezdech a uspěli venku počtvrté za sebou. Útočník Jan Kovář ozdobil svůj návrat ze zámoří v dresu Indiánů vítězným gólem v rozstřelu.

Kovář oblékl dres Plzně poprvé od zisku titulu v roce 2013, kdy odešel na pět let do Magnitogorsku do KHL a v minulých měsících se marně pokoušel prosadil do NHL v New York Islanders a následně získat angažmá na zkoušce v Bostonu.

Po návratu ze zámoří s Indiány ve středu uzavřel zatím měsíční kontrakt.

Výsledky 25. kola:

HC Oceláři Třinec - Piráti Chomutov 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 27. Werek (Martin Růžička, Roth), 37. Marcinko (D. Musil, Hrňa), 38. Chmielewski (O. Kovařčík), 57. Chmielewski (Galvinš, Werek) - 60. Klhůfek (Marjamäki, M. Svoboda). Rozhodčí: Lacina, Šír - Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 2:4, navíc Flemming (Chomutov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 4096.

Třinec: Hrubec - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, M. Doudera (30. Matyáš) - Martin Růžička, Marcinko, Hrňa - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Werek, Chmielewski - Dravecký, Hladonik, Christov.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich, Trefný - Klima, V. Růžička ml., Sklenář - T. Svoboda, Duda, Tomica - J. Stránský, Vantuch, Koblasa - Marjamäki, Klhůfek, M. Svoboda.

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. R. Vlach (T. Mikúš), 13. Flek (Kovačevič, Gríger), 49. O. Beránek, 51. Flek - 14. Treille (P. Sýkora, Bubela), 38. Hrabal, 59. Dušek (Cardwell). Rozhodčí: Pešina, Pavlovič - D. Hynek, Gerát. Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 3634.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Plutnar, M. Rohan, Kovačevič, Kozák, Sičák, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, R. Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Stloukal - Kohout, Balán, Lapšanský.

Pardubice: Hamerlík - Holland, J. Mikuš, Cardwell, Wishart, Hrabal, Děrvuk, Miromanov - P. Sýkora, Bubela, Treille - Skokan, Marosz, Rolinek - Vondráček, Dušek, M. Procházka - Kusý, Poulíček, Machala.

HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 57. Gerhát (Trávníček, Ščotka) - 44. V. Němec (D. Kindl, Kratěna), rozhodující sam. nájezd Jan Kovář. Rozhodčí: Bjälkander (Švéd.), Hribik - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:3, navíc D. Kindl (Plzeň) 10 min. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 5534.

Litvínov: Janus - Porseland, Ščotka, L. Doudera, Baránek, Romančík, Suchánek, Březák - J. Petružálek, J. Mikúš, Kašpar - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - Myšák, Gerhát, Trávníček - D. Tůma, J. Kloz, Jurčík.

Plzeň: Milčakov - Čerešňák, Kvasnička, Jones, Allen, Kaňák, Vráblík, Pulpán - Indrák, Jan Kovář, Stach - V. Němec, Kratěna, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Pour, Preisinger, Kantner.

Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. L. Hudáček (Redenbach, Birner), 12. Lenc (Filippi, M. Kvapil), 46. P. Jelínek (Valský, Ševc), 55. L. Hudáček (Hanousek, Birner). Rozhodčí: Hejduk, R. Svoboda - Komárek, Pešek. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 4671.

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Ševc, Doherty - L. Hudáček, Redenbach, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Valský, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, J. Vlach, Zachar.

Vítkovice: Dolejš - D. Krenželok, Výtisk, Šidlík, Gregorc, Baranka, J. Mrázek - Schleiss, Lev, Dej - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera - Szturc, Baláž, Toman.

Hradec Králové - Mladá Boleslav 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Olomouc - Zlín 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Tabulka: