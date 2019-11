Lukrativně placená hvězda, která se neprosazuje. LA Kings se snaží marně zbavit Kovalčuka

Los Angeles Hokejový klub Los Angeles Kings se zoufale snaží zbavit hráče, který mu měl zajistit návrat zlatých časů. Jenže na ty nedošlo, zbylo jen zklamání a povinnost platit exkluzivní mzdu. Řeč je o Iljovi Kovalčukovi, stárnoucí ruské hvězdě, která pohasíná.

Když se loni v létě zástupci kalifornského celku s tehdy pětatřicetiletým útočníkem dohodli na tříleté smlouvě dosahující téměř 19 milionů dolarů, mnozí fanoušci i odborníci nechápavě kroutili hlavou.

„Obrovský risk,“ varovali. Ukázalo se, že měli pravdu. Kovalčuk nezářil. Ba co víc: zapadl do šedi, na ledě byl nevýrazný. Už v průběhu minulé sezony v Los Angeles tušili, že byli bláhoví. Stačil pohled na čísla: 34 bodů, tedy nejhorší výsledek za celou kariéru v NHL, a v hodnocení +/- hrozivě záporné číslo 23.

O nic lepší to není ani letos, Kovalčuk za posledních 13 zápasů vyprodukoval jediný gól a dvě asistence.

Jenže Kings byli před rokem bezradní. Odešla jim úspěšná generace, která vybojovala v letech 2012 a 2014 dva Stanley Cupy. Ta mladá nastupující ji nedokázala nahradit. A tak se hledalo řešení, které by přineslo okamžitý efekt. Hráč Kovalčukova formátu navíc s sebou nesl i slušný marketingový potenciál, což se vyplatí i ve městě, kde hokej rozhodně není sportem číslo 1.



Říká se, že kdo neriskuje, ten nic nezíská. Los Angeles to zkusilo a teď musí řešit extrémně složitou otázku, jejíž pracovní název by mohl znít: Co s ním?



Kdo by chtěl 36letého veterána bez formy s ročním královským platem 6,25 milionu dolarů? Možností je poskrovnu, a tak se vedení prozatím rozhodlo Kovalčuka alespoň vyřadit ze sestavy. Ovšem s priviligiem, že může nadále trénovat s mužstvem. To pro to, aby se udržoval, než mu v prosinci bude muset vyplatit podpisový bonus.

Ten činí 5,3 milionu dolarů a je hlavní překážkou případného trejdu. Až ho Los Angeles uhradí, bude stát Kovalčuk zájemce jen 700 tisíc dolarů, což je poměrná část zbývajícího základního platu pro tuto sezonu.

Jedno je jisté: Kings na tom rozhodně nejsou líp než před rokem. Jsou nejhorší v NHL, na krku mají navíc starosti a povinnost vyhodit miliony dolarů. Zato Kovalčuk může být v klidu. O své peníze nepřijde, kontrakt mu navíc zaručuje, že neskončí na farmě. Ani ho nemohou vyměnit bez jeho souhlasu.

Uštěpační fanoušci si nastalou situaci užívají v komentářích na sociálních sítích. „Bylo jasné, že po pěti letech v Rusku a ve svém věku nebude stíhat. NHL se za tu dobu změnila. Omladila, zrychlila, zatímco Kovalčuk zestárnul a zpohodlněl.“

Výkony stárnoucí hvězdy jim dávají za pravdu. Los Angeles to může mrzet ještě z jednoho důvodu: pokud si ho nevezme jiný klub, nebudou si moct odepsat jeho gáži z platového stropu, protože je mu víc než 35 let. A to je poměrně zásadní svízel při přestavbě kádru.