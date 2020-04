Majitel hokejového Hradce: Budeme se soudit, protože jsme v právu, propustili jsme milionáře

Hradec Králové Je razantní a rozhodný. Vždy si jde za svým. Takové zvěsti kolují o Miroslavu Schönovi, šéfovi hokejového Hradce Králové, jenž v době koronavirové krize propustil pětici hokejistů. Smírčí komise svazu však nyní rozhodla o jejich neplatnosti a Schön říká: „Budeme se soudit, protože jsme v právu.“

Rozveďte své rozhodnutí.

V první řadě bych řekl, že nám smírčí komise vůbec nedala vědět, že se případ bude projednávat. Neměli jsme ani možnost k tomu dát svoje stanovisko. Osobně se domnívám, že to byl úmysl nás z toho procesu vyřadit. V takovém případě je náš postup jednoznačný - necháme vše posoudit nezávislý soud.

Už jste tak učinili?

Právník dostal pokyn, aby tak postupoval v okamžiku, kdy to po právní stránce bude zralé na žalobu. Přijde mi to opodstatněné, my doteď nedostali od smírčí komise ani odůvodnění.

Předpokládám, že jste s právníkem probíral šance na úspěch u soudního řízení.

Ano. Cítím se poměrně silný v kramflecích, protože pokud představitelé svazu argumentují, že současná situace není vyšší moc, tak si myslím, že buď nemají příliš vysoké IQ, nebo žijou ve velkém omylu.

Ustanovení o zásahu vyšší moci bylo součástí hráčské smlouvy?

Ano, ten paragraf tam přesně takhle byl. Postup, který jsme použili, nám hráčská smlouva umožňovala. Jde přitom o vzorové smlouvy, které platí pro všechny hráče extraligy. Není to nic, co bychom si my nějak speciálně vymysleli.

Proč jste se rozhodli dát výpověď zrovna pětici hráčů?

Už když jsme to udělali, jsem říkal, že na to nejsem pyšný. Jenže z mého pohledu bylo prostě lepší ukončit smlouvu s pěti hráči a tím finančně ochránit zbylých pětadvacet.

Čili jste díky tomu na nule?

Snížili jsme si náklady a dalšími opatřeními i pomocí našich partnerů a akcionářů se dostáváme blízko situace, které se říká černá nula.

Nebojíte se, že se případ bude táhnout dlouhou dobu? Víte, jak to chodí u soudů...

To je samozřejmě věc, kterou neovlivníme. Neumím si představit, že by to soud rozhodl v horizontu několika týdnů nebo měsíců.

Podle hráčské asociace byste nyní měli hráčům proplatit smírčí poplatek a také plnit závazky vyplývající ze smluv. Jak budete postupovat?

Doteď jsem neviděl odůvodnění, takže přesně nevím, co tam je uvedeno. Myslím si, že tam nebude pokyn, že máme zaplatit. To by bylo až v dalším usnesení smírčí komise. Pokud se ale do takové situace dostaneme, tak jsme v každém případě připraveni prostředky, o které se bude jednat, uložit do soudní úschovy. A až padne rozhodnutí, tak budou buď vyplaceny hráčům, nebo je vrátí klubu.

Berete si ponaučení ze svazu, který nerespektoval rozhodnutí soudu a musel platit milionové pokuty?

Ano. Není to pro nás samozřejmě lehká situace, protože prostředků není nazbyt. Ale jak říkám: s pomocí akcionářů a partnerů to zvládneme. To, co bude předmětem žaloby, jsme připraveni složit do soudní úschovy.

Výpověď jste dali v extralize jediní, počítal jste s rizikem, že se hráči budou bránit?

To bych rozdělil na dvě části. Nebylo lehké vybrat pět hráčů a vypovědět jim smlouvy, abych ochránil ostatní. Ani na to nejsem nijak pyšný. Na druhou stranu jsem manažer a nepocházím z hokejového prostředí. Já jsem byznysmen a v tu dobu jsem se musel chovat s péčí dobrého hospodáře, abych se mohl zodpovídat akcionářům. Jinými slovy: aby se firma nepropadla do ztráty. A za tím si stojím.

Je případ jiný kvůli tomu, že jde o hokej, že je víc na očích?

Je tam velký rozdíl. Ten spočívá v tom, že průměrný plat je u nás kolem třiceti tisíc korun, pokud se nepletu. Pokud propouštíte zaměstnance, tak je to ještě obtížnější a bolestivější, protože ti lidé se můžou opravdu dostat do nějaké zásadní situace. Ale když to řeknu úplně natvrdo: my jsme propustili několik milionářů. Žádný z těch kluků neměl plat pod 150 tisíc korun. Bylo to mnohem a mnohem víc. Určitě jsme žádného z nic neposlali na úřad práce.