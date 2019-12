Malkinovo znovuzrození. Při zranění Crosbyho ho motivuje role hlavní hvězdy

Pittsburgh Někteří o něm už pomalu začali říkat, že má vrchol za sebou. Ruský hokejista Jevgenij Malkin však ukazuje pravý opak. Během zranění Sidney Crosbyho se stal nezpochybnitelným lídrem Pittsburghu. Sbírá body úchvatným tempem. Udivuje hokejovostí. Nadšení jsou z něj spoluhráči i trenér. A baví fanoušky.

Když se na začátku listopadu zranil Crosby, všichni zpozorněli. Pro Pittsburgh, který sužovala zranění dalších hráčů, to vypadalo na vážný problém. Málokdo totiž počítal s tím, že by mohl jeho roli převzít Malkin.

V danou chvíli to byl oprávněný postoj. Ruský útočník se teprve rozehrával po zranění a jeho start byl nevýrazný. Hned v prvním utkání sice vstřelil gól, ale pak vyšel dvakrát naprázdno. Na ledě nezářil. K tomu bylo potřeba připočítat minulou sezonu, v níž sice nasbíral 72 bodů, ale v kolonce +/- měl záporných 25 zářezů.

Od Crosbyho přesunu na marodku se ale karta obrátila. S vyšší odpovědností rostla Malkinova výkonnost. Na centru elitní formace si sedl s Jakem Guentzelem, stala se z nich jedna z nejnebezpečnějších dvojic v NHL. Především díky nim Pittsburgh válí a drží se na páté příčce Východní konference.

Jevgenij Malkin z Pittsburghu.

„Víte, já jsem na tyhle situace zvyklý. Vím, že když vypadne Sid, tak se všichni automaticky začnou dívat na mě,“ vykládá Malkin. A jak vidno, tato pozice mu vyhovuje. Žene ho motivace dokázat, že má na to být lídrem číslo 1. „Chci táhnout tým. Miluju, když mu můžu pomáhat k vítězstvím. Není to jednoduchá role, ale z minulosti vím, že ji umím zvládnout a co mám dělat.“

Výsledkem je 25 bodů ze 17 utkání a posun v týmové produktivitě na druhé místo, ačkoli odehrál o 11 utkání méně než většina ostatních včetně vedoucího parťáka Guentzela. Dosavadním vrcholem bylo pětibodové představení v duelu proti Vancouveru, kterému Malkin vstřelil dva góly a na další tři nahrál.

„Hraje na obrovské úrovni, jsem nadšený, že s ním můžu nastupovat ve formaci,“ pravil Guentzel po posledním duelu proti Detroitu, v němž oba forvardi zaznamenali gól a dvě asistenci, jimiž výraznou měrou přispěli k vítězství 5:3.

Velkou radost z Malkinových výkonů má i trenér Mike Sullivan. „Jsem z jeho hry unešený. Je nejen ohromně produktivní, ale dominuje také na buly a výtečně si plní defenzivní úkoly.“

Malkin nedávno dosáhl na hranici 1000 bodů v NHL. Aktuálně jich má na kontě 1028, potřeboval na ně 871 utkání. A teď vyhlíží další milník: v nadcházejícím duelu proti Montrealu může vstřelit jubilejní 400. gól. „Cítím se skvěle,“ říká.

Guentzel přidává: „Není rozdíl v tom hrát s Malkinem a Crosbym. Oběma chcete dát puk, jakmile je to možné, protože to jsou špičkoví hráči, a snažíte se uvolnit, aby vás mohli najít. Jejich hokejové myšlení je na jiném levelu. Umí zmást protihráče pohybem, mají výborné přihrávky, umí všechno. Jsou to detaily, kterých si člověk na střídačce nevšimne. Vidíte je až na ledě. Právě ony z nich dělají velkého hráče.“