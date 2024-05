Tři hodiny spánku za dva dny. Nečas se těšil do postele, číslo šetří Pastrňákovi

Trenéři ho zařadili do druhé formace místo Dominika Kubalíka. Nově utvořená spolupráce s Davidem Tomáškem a Ondřejem Palátem sice ke gólu nevedla, ale na ledě fungovala slušně.

Nečas se dobře pohyboval, snažil se být aktivní. Vymýšlel přihrávky, připsal si i několik nadějných střeleckých pokusů. Po zápase ale se svým výkonem úplně spokojený nebyl.

Necítil jste se dobře?

Moc ne, ale snažil jsem se to rozjezdit. Chtěl jsem hrát, nebylo na co čekat. Unavený bych byl tak jako tak. Musím si ještě na všechno zvyknout, v dalších dnech pospat, zregenerovat a pak už to bude lepší.

Vypadáte opravdu vyčerpaně.

Těším se do postele. Za poslední dva dny jsem naspal asi tři až čtyři hodiny. Teď to chce hlavně odpočinek.

Britský brankáře Ben Bowns likviduje šanci českého výběru.

Trenéři vás vyzkoušeli i na oslabení. Nepřekvapili vás?

V předminulé sezoně jsem ho v Carolině hrál, v té uplynulé ne. Je tam hodně nových věcí, občas je to i dost o improvizaci. Hlavně se s klukama na ledě snažím mluvit.

Je tempo na mistrovství světa jiné než v play off NHL?

Kdybych takhle hrál v play off, asi bych se na led moc nedostal. Zvlášť proti Británii je to jiné, jenom bránili. Zápas s Kanadou, která hraje daleko více do útoku, bude úplně odlišný.

Co jste říkal atmosféře?

Očekával jsem to, už předtím jsem viděl nějaká videa. Je to paráda, člověk si to užívá. Něco takového se může stát jen v Česku.

Nastoupil jste s číslem 98, přitom v Carolině nosíte osmaosmdesátku.

Schovávám ji pro jednoho hráče, možná ho znáte. Kdyby dorazil, už ji má nachystanou. Pasta má samozřejmě přednost, je to náš nejlepší hráč. Nevím, jak to mají s prohlídkou a dalšími věcmi. Ale jestli přijedou, půjde o velké posily.

Co vás čeká v neděli?

Popravdě zatím vůbec nevím, program jsme se dozvěděli až po skončení zápasu. Uvidíme, asi budeme s klukama pohromadě a zajdeme si na dobrý oběd a večeři.