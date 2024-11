Loučení kapitána. Zaťovič končí v Kometě, rozhodly výkonnostní důvody

Informaci o Zaťovičově konci oznámila Kometa na svém webu. „Všichni si uvědomujeme, že se jedná o nestandardní situaci, ale i taková rozhodnutí k hokeji prostě patří. Martin Zaťovič zanechal v Kometě obrovskou stopu, byl součástí mistrovské party, ale věk se zastavit nedá,“ sdělil majitel klubu Libor Zábranský.

Šéf Komety a její generální manažer připomněl, že Zaťoviče osobně vedl jako kouč v mistrovských sezonách. „Martinovi patří obrovské poděkování za to, co pro klub udělal. Sám jsem ho zažil i z pozice trenéra a moc dobře vím, jak velký byl jeho přínos. Do budoucna bych mu chtěl jménem celé Komety popřát jen to nejlepší,“ dodal Zábranský.

Nejvíc zápasů za Kometu 497 Tomáš Malec

485 Martin Zaťovič

471 Leoš Čermák

441 Jan Hruška

420 Michal Gulaši

415 Hynek Zohorna

Přerovský rodák Zaťovič za Kometu po návratu ze zahraničí v roce 2016 odehrál 485 zápasů, vstřelil 145 gólů a přidal 159 asistencí. Okamžitě po svém příchodu pod Špilberk se zařadil mezi největší opory mužstva, dva roky byl asistentem kapitána, po skončení kariéry Leoše Čermáka po něm převzal kapitánské céčko a letos ho nosil již šestou sezonou v řadě.

Zároveň však začal mít problémy udržet se v sestavě. Poprvé o místo na jeden zápas přišel po příchodu hvězdného Američana Petera Muellera, podruhé se mu totéž stalo v neděli po posílení brněnského útoku o Šimona Stránského. A to již minulý pátek domácí mač s Karlovými Vary nedohrál, ve třetí třetině se na led dostal jen na jedno střídání.

„Výkonům z posledního období odpovídal i nižší icetime, a než aby byl Zaťa se svými zkušenostmi na hraně sestavy, jsme se rozhodli pro toto řešení,“ konstatoval Zábranský.

Zaťovič nebyl posledním hráčem v brněnské sestavě se dvěma mistrovskými tituly z let 2017 a 2018 na kontě. Zatímco však zbývající dvojnásobní mistři Hynek Zohorna, Michal Gulaši a Tomáš Bartejs z Komety od té doby odešli a zase se vrátili, Zaťovič jí zůstal věrný po celou dobu.

Brněnský kapitán Martin Zaťovič na střídačce během zápasu s Olomoucí.

„Se Zaťou jsme mluvili, pracuje. Postavili jsme dvanáct útočníků, třináctý byl Očko, Zaťa se do sestavy nevešel. Věřím, že nám ještě pomůže, dnes jsme se rozhodli takhle. Luka Modrič je taky výborný fotbalista a taky nehraje celé zápasy. Nehledejte v tom senzaci,“ vysvětloval brněnský trenér Kamil Pokorný na konci října, proč pro kapitána nenašel na jedno utkání uplatnění.

O necelý měsíc později jeden z největších extraligových vytrvalců Zaťovič končí. Zatím po něm roli kapitána převzal další z veteránů Tomáš Marcinko.

Po odchodu z mateřského Přerova nastupoval deset let za Karlovy Vary, dvě sezony hrál za Togliatti v KHL. Pak už přišel přestup do Komety. Klubové věrnosti si na sobě Zaťovič vždy cenil.

„Chtěl bych tady i dohrát kariéru,“ prozradil před osmi lety po příchodu do Brna. „Ale může se stát cokoliv. Nebo něco, co neovlivním.“