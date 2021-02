Měli jsme přidat třetí gól a rozhodnout, litoval Pešán nevyužitých šancí

Malmö Trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán po zápase se Švédskem litoval, že jeho svěřenci nevyužili některou ze šancí v druhé polovině třetí třetiny a v základní hrací době nerozhodli o výhře nad domácím výběrem. Utkání proto dospělo do prodloužení, ve kterém se krátce po velké příležitosti Davida Tomáška prosadil z protiútoku obránce Albert Johansson. Seveřané v úvodu Švédských her porazili český výběr 3:2.

„Bylo to vyrovnané utkání. Chvilku jsme Švédy přehrávali, poté oni přehrávali nás. Věděli jsme, že zápas rozhodnou chyby nebo speciální týmy, což se potvrdilo. Góly padaly v přesilových hrách. Bohužel v prodloužení je to o tom, zda se velká šance promění na jednu nebo druhou stranu, a my jsme ji neproměnili, proto jsme prodloužení nezvládli,“ zhodnotil Pešán duel v rozhovoru pro Českou televizi.



Osud utkání ovlivňovala vyloučení. Češi v početní výhodě vstřelili dvě branky a sami v oslabení jednu inkasovali. „Přesilové hry jsme trénovali každý den a bylo vidět, že kluci se o tom i sami bavili. Koncentrovali se na ně, dali jsme v nich dva góly a pomohly nám získat alespoň bod,“ řekl Pešán. Spokojený celkem mohl být i s hrou v oslabení. „Podařilo se nám spoustu přesilovek soupeře ubránit, bohužel jednu ne. Doufám, že se nám hra speciálních týmů bude dařit i nadále,“ řekl v on-line rozhovoru s novináři.



Pět českých vyloučení ale bylo moc. „Disciplína byla jednoznačným negativem. Minimálně tři fauly byly naprosto zbytečné, mimo hru. Musíme si sednout a trošku to probrat. Soupeři mají na mezinárodní scéně výborné přesilovky a možná nás to dnes stálo další body,“ uvedl Pešán. Dokonce dvakrát se proti pravidlům provinil obránce David Němeček. „Mluvil jsem s ním, je si toho vědom a troufnu si tvrdit, že v dalších zápasech se toho vyvaruje,“ řekl.

Český tým s řadou hráčů s minimem mezinárodních zkušeností byl v úvodu zápasu pod tlakem, postupem času se ale jeho hra zlepšovala a v závěru byl lepší. „Škoda, že jsme ve druhé polovině třetí třetiny, kdy jsme Švédy přehrávali, neproměnili nějakou šanci. Je ale pravda, že i oni měli nějaké příležitosti,“ uvedl Pešán.



Poukázal na to, že se jeho hráči postupně zlepšovali. „Zvykli jsme si na tempo, na rychlost hry a myslím si, že v té fázi jsme byli lepší a mohli jsme zápas zlomit na naši stranu již v základní hrací době. Na začátku byla otázka času, než si na to kluci zvyknou. Než opadne nervozita,“ řekl.

Další utkání čeká český výběr v sobotu, kdy se utká s Finskem. Do hry by se měli nově dostat obránce Daniel Gazda a útočníci Filip Suchý s Matějem Blümelem, kteří proti Švédsku nehráli. Větší prostor by měl dostat i sedmý bek Filip Král a třináctý útočník Petr Kodýtek. „Ještě neznám zdravotní stav hráčů, kteří dnes hráli, ale jednoznačně zapojíme ty, kteří nehráli. Máme nějaký plán, ale musíme zjistit stav týmu,“ řekl Pešán.