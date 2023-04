Sezona byla krátká, mám velkou chuť hrát, říká hokejový obránce Kempný

Během sezony jste měl hodně asistenci, ale sotva jste naskočil do reprezentace, dal jste gól.

Tak to nevnímám. Snažím se střílet v každém zápase. Snažím se hledat nejlepší prostor, kde bych mohl dostat přihrávku, vystřelit nebo jenom nahodit puk a něco vytvořit pro útočníky. To, že to takhle vyšlo, je zásluha spoluhráčů. Takže jim za to děkuju.

Spolu s vámi do týmu oproti předešlým duelům v Německu přibylo šest nových hráčů. Další posily přijedou ze zámoří. Bude to velká pomoc?

To ano. Na kluky se moc těšíme. Sám vím, jak náročná je sezona v Americe, odehrát osmdesát dva zápasů. Vím, že kluci mají chuť reprezentovat, což je super.

Jenže zvyšuje se konkurence i pro vás. Nebylo by lepší mít jisté místo v reprezentaci?

Takhle to neberu. Dívám se na celek, je to národní tým. Čeká nás mistrovství světa a mužstvo musí být co nejlepší, abychom uspěli. Konkurence byla, bude a vždy je. Jsem jedině rád, že kluci dorazí.

Čeští hokejisté se radují z výhry nad Slovenskem.

Není v kabině napětí, že někdo bude muset tým opustit?

Můžu mluvit za všechny – v šatně je super nálada. Máme skvělou partu a věřím, že kluci, kteří dorazí, nás výborně doplní. Je to o tom, abychom poskládali tým směrem k mistrovství světa.

Chybí ale Jakub Vrána, s nímž jste hrál NHL za Washington Capitals. Nemrzí vás to?

Jsem moc rád, že dokončil sezonu, jak dokončil. A že se vyhrabal z potíží, které měl. Párkrát jsme si psali, snažil jsem se ho nějakým způsobem podpořit, protože to neměl jednoduché. Zaplaťpánbůh, že dostal šanci v Saint Louis. Chytil ji za pačesy. Nemůžu komentovat, jestli tady bude, nebo ne. To je otázka spíše na trenéry, koho typově hledají do kádru. Hlavně mě těší, že je Vránič zpátky.

Byla radost dívat se, jak v NHL zase dává góly?

Nevím, čím si prošel a procházel. Že vyhledal pomoc, to chce kuráž, kterou určitě prokázal. A nebyl v lehké pozici, byl na farmě. Dostával se v podstatě úplně ze dna zpátky nahoru. Doufám, že se v létě s ním uvidím a trošku to probereme.