Náklady na MS v Česku budou k miliardě, tvrdí Hnilička. Má ambice nahradit v čele svazu Krále?

Přemýšlíte o kandidatuře na šéfa hokejového svazu po rezignaci Tomáše Krále?

Zaprvé červen je daleko. Zadruhé přemýšlím o všech možných věcech, ale přiznám se, že sám nevím, jestli bych kandidoval. Bůh ví, jak to dopadne, ta konference je zatím hodnotící, ne volební. Není pro mě prioritou, abych o kandidatuře přemýšlel. Teď je pro mě důležitá zodpovědnost v rámci organizačního výboru mistrovství světa v Praze, rozvoj soutěží a úspěšnost českého hokeje. Tam je spousta práce. Když bude zájem, abych působil v jakékoliv funkci, budu rád. Když ne, tak ne.

Jak se zrodilo, že jste se stal organizačním šéfem pro pražskou část šampionátu?

Asi se zeptejte spíš pana Krále a výkonného výboru. Když jsem skončil v Národní sportovní agentuře, vzal jsem si nějaký čas volno, pak nastoupil na hokejový svaz, kde pomáhám řešit financování, systém. Ne sportovní část, ale spíš chod úřadu. A protože jsou mi teď dotační tituly obsahově blízké, když jsem o nich získal znalosti, tak jsme se asi z toho důvodu začali bavit o organizaci mistrovství světa.

Víte už teď, jestli vám bude pandemická situace působit při organizaci těžkosti?

V celém světě si s pandemií nevědí rady. Uvidíme, pevně doufám, že v roce 2024 bude covid pryč a lidi se přestanou bát chodit na hromadné akce. I když třeba ve Švédsku to teď funguje tak, že bez roušek můžete i do obchodů. Ale ano, komplikace se dají očekávat, musíme být připraveni. Náklady na mistrovství světa budou mezi 500 miliony a miliardou, všechno se zdražilo. Být v zisku bude těžké.



Co budete mít na starost?

Nejen financování. Organizační složku, jednání s městskou částí, magistrátem, mezinárodní federací...

Berete to tak, že navazujete na vaši dřívější práci?

Je pravda, že než jsem se odhodlal jít do politiky, měl jsem na svazu na starosti rozvoj, až jsem to dopracoval na generálního manažera národního týmu. Teď jsem zpět s novými znalostmi.

V NSA jste oficiálně končil kvůli velké pracovní vytíženosti. Znamená to, že jste si už odpočinul?

Ano. Ten konec ovšem nebyl jen o vytíženosti, ale i o mediálním tlaku, který na mě byl spuštěn. Všichni chápeme, co se tam dělo (v lednu se Hnilička zúčastnil oslavy v teplickém hotelu a porušil tím tehdejší protiepidemická opatření. V reakci složil poslanecký mandát. V květnu audit ministerstva financí odhalil finanční nesrovnalosti v NSA).

Ano, vím.

Není jednoduché vybudovat něco na zelené louce, já do toho dal maximum. Stalo se, co se stalo, já to nějak vyhodnotil. Teď se na další práci těším, bude to náročné, ale nedá se to srovnat s tím, čím jsem si procházel předtím. K politice... Já ji nikdy dělat nechtěl, šel jsem tam kvůli sportu, říkal jsem to vždycky. Ano, byl jsem politik, ale věci jsem řešil sportovně. Možná jsem na sebe byl sám přísnější než kolegové ve Sněmovně při některých událostech. Jsem jenom člověk jako každý jiný.

Máte představu, jak vypadají kontroly těch nesrovnalostí v NSA?

Představu i nějaké výsledky máme. Já se k tomu rád vyjádřím, jen počkejme, až oficiálně přijdou všechny výsledky šetření od daných institucí. Člověk musí respektovat, co vychází v médiích. Nevyjadřoval jsem se k tomu, ale nesouhlasil s tím. Pravda je trošičku někde jinde.

Hrozí soutěžím v Česku, že se kvůli covidu aktuální ročníky opět přeruší?

To nedokážu říct. Netroufnu si. Ráno jsme jednali s pražskou hygienou, protože organizujeme turnaje pro mládež, nechceme udělat žádnou chybu, proto komunikujeme. Lockdown vyloučit nemůžeme, ale za mě by byla velká chyba zavřít i sportoviště. Pevně věřím, že soutěže se nezastaví, sportovat je velmi důležité.