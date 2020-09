Miloš vyžadoval disciplínu, hrálo se pod ním perfektně. Jeho odchod bolí hodně, vzpomíná na Říhu Sýkora

Pardubice Byl to Miloš Říha, jenž dal Petru Sýkorovi poprvé šanci v A-týmu Pardubic a nakonec z něj udělal obávaného střelce, který v extralize vsítil dohromady 385 gólů. „Byl to trenér, který si naší věkovou kategorii vytáhl do A-týmu Pardubic. Všichni jsme mu vděční za to, co pro nás udělal, a jak nás dokázal připravit na dospělý hokej,“ vzpomíná na zesnulého trenéra v rozhovoru pro Lidovky.cz Sýkora. Bývalý trenér české hokejové reprezentace Miloš Říha zemřel v úterý ve svých v 61 letech.

Lidovky.cz: Jak vás zpráva o úmrtí Miloše Říhy zasáhla?

Zasáhlo nás to všechny, protože to byl jeden z nejuznávanějších a nejlepších trenérů v Česku vůbec. Mě osobně třeba trénoval v podstatě od začátku kariéry, takže to bolí hodně.

Lidovky.cz: Kdy jste s ním mluvil naposledy?

Zhruba před rokem na golfovém turnaji, který Miloš pořádal. Zahlédl jsem ho tam a více méně jsme se pozdravili a prohodili pár slov.

Lidovky.cz: Co se vám jako první vybaví ve spojení s trenérem Říhou?

Byl to trenér, který si naší věkovou kategorii vytáhl do A-týmu Pardubic. Všichni jsme mu vděční za to, co pro nás udělal, a jak nás dokázal připravit na dospělý hokej. Byl to náš první trenér mezi dospělými a byly to pro nás obrovsky cenné zkušenosti.

Lidovky.cz: Pod Milošem Říhou jste působil v Pardubicích jako hráč. Jaký to byl trenér?

První věc, která mě napadá, je, že to byl vždycky férový trenér. Miloš vyžadoval disciplínu a určitě se pod ním hrálo perfektně, protože přesně věděl, co chce a dokázal to po hráčích vyžadovat. Kdo dával na jeho rady a pracoval na sobě, vždycky se jenom zlepšoval.

Lidovky.cz: Jak na něj bude vzpomínat hokejová komunita?

Většina lidí kolem hokeje ho berou za jednoho z nejlepších trenérů vůbec, dokázal toho hrozně moc. Byl to velice uznávaný člověk s přirozenou autoritou a myslím si, že ho většina lidí měla ráda.