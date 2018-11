Montreal už Plekance nechce. Klub s českým hráčem rozvázal smlouvu

MONTREAL/PRAHA Hokejový útočník Tomáš Plekanec ukončí po vzájemné dohodě angažmá v Montrealu. Generální manažer Canadians Marc Bergevin dnes oznámil, že šestatřicetiletého českého centra v sobotu umístí na listinu volných hráčů, což je krok potřebný k ukončení smlouvy, a nabídne ho ostatním týmům v NHL.

Plekanec v červenci podepsal jako nechráněný volný hráč s Montrealem roční kontrakt na 2,25 milionu dolarů s možností vydělat na bonusech dalšího 1,25 milionu. V této sezoně však odehrál jen tři zápasy.

První tři duely nového ročníku strávil jako zdravý náhradník na tribuně a od poloviny října je znovu mimo hru. Tentokrát kvůli problémům se zády, které ho podle původních odhadů měly vyřadit na několik týdnů.

Před zraněním Plekanec stihl odehrát jubilejní 1000. zápas v NHL, který navíc ozdobil jedinou brankou v sezoně. Na významný milník dosáhl jako jedenáctý český hokejista v zámořské soutěži.



Celkem kladenský rodák v NHL odehrál 1001 zápasů, drtivou většinu z nich v dresu Montrealu. Jen 17 duelů sehrál v Torontu, které se na konci února stalo jeho jediným dalším působištěm v NHL. V základní části nasbíral 608 bodů za 233 branek a 375 asistencí, v play off má na kontě dalších 94 duelů a 53 bodů za 18 gólů a 35 asistencí.

Tomas Plekanec to be placed on unconditional waivers.



DETAILS➡ https://t.co/q2fPnVRdrF#GoHabsGo