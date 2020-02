Mrázek oslavil narozeniny výhrou a 35 zákroky, Nečas si připsal gól a asistenci

New York Brankář Petr Mrázek oslavil své 28. narozeniny výhrou Caroliny 5:2 nad New Jersey, ke které pomohl 35 zákroky a byl zvolen třetí hvězdou zápasu. Vítězství Hurricanes podpořil Martin Nečas gólem a přihrávkou. Pittsburgh porazil na svém ledě Montreal 4:1 i díky jedné asistenci Dominika Simona.

Nino Niederreiter otevřel za asistence Nečase skóre ránou od modré čáry. New Jersey rychle odpovědělo krásnou kombinací, kterou zakončil Mirco Mueller střelou do prázdné branky. Poté ale Carolina upravila skóre až na 5:1. Čtvrtý gól dal Nečas, jehož teč si do vlastní sítě srazil Damon Severson. Český útočník si tím připsal patnáctý zásah sezony a je v tabulce střelců mezi nováčky na čtvrté místě o sedm gólů za Dominikem Kubalíkem.



Mrázek, který inkasoval v předchozích třech startech třináct gólů, předvedl nejlepší zákrok v závěru utkání v oslabení tří proti pěti. Nejdříve skvěle zasáhl lapačkou proti jedničce posledního draftu Jackovi Hughesovi, který střílel do odkryté branky. Český gólman následně zlikvidoval i dorážku Wayna Simmondse, který už zvedal ruce nad hlavu.

Jason Zucker, jehož získal Pittsburgh v průběhu týdne z Minnesoty, se stal hlavní postavou zápasu. Zkušený útočník, který nastupoval v elitní formaci po boku Sidneyho Crosbyho a Dominika Simona, zvyšoval na konci druhé třetiny vedení týmu na 2:0 a 3:1. U jeho první trefy si připsal asistenci český útočník, který na obranné modré čáře vybojoval puk a v následném přečíslení Crosby vybídl Zuckera parádní přihrávkou ke skórování.