Mrázek se blýskl v NHL hezkým zákrokem, ale připsal si prohru

Výsledky NHL New Jersey - San Jose 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) Branky: 28. a 41. Palmieri, 44. Dea - 24. Pavelski, 36. Meier (Hertl). Střely na branku: 36:39. Diváci: 13.809. Hvězdy utkání: 1. Palmieri, 2. Dea, 3. Hall (všichni New Jersey). St. Louis - Anaheim 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) Branky: 32. Steen, 36. Bozak - 19. Silfverberg, 48. Street, 55. Cogliano. Střely na branku: 31:31. Diváci: 16.562. Hvězdy zápasu: 1. Cogliano (Anaheim), 2. Steen, 3. Tarasenko (oba St. Louis). Winnipeg - Carolina 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) Branky: 45. Laine, 58. Little, 60. Connor - 48. Ferland. Střely na branku: 26:43. Petr Mrázek odchytal za Carolinu 58:02 minuty, inkasoval dvě branky z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 92 procenta. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Brossoit, 2. Morrissey, 3. Little (všichni Winnipeg).