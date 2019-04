Mrázek vychytal stou výhru v NHL. Bodovali i Pastrňák a Krejčí

New York Brankář Petr Mrázek vychytal stou výhru v NHL, když zlikvidoval v úterním utkání na ledě Toronta 23 z 24 střel a dovedl Carolinu k výhře 4:1. Sedmadvacetiletý gólman si připsal jubilejní vítězství v 199. startu od úvodní minuty. Boston uspěl v Columbusu 6:2 i díky gólu Davida Pastrňáka a dvou asistencím Davida Krejčího.

Další čtyři čeští hokejisté si připsali shodně jednu přihrávku. Obránce Filip Hronek tím podpořil vítězství Detroitu 4:1 nad Pittsburghem. Dallas i s přispěním asistence Radka Faksy porazil Philadelphii 6:2 a zajistil si účast v play off. U jedné branky Flyers zaznamenal přihrávku Jakub Voráček. Tomáš Hertl připravil jeden gól San Jose, které podlehlo ve Vancouveru 2:4.



Mrázka překonal za bezgólového stavu William Nylander z přečíslení dva na jednoho, ale rozhodčí branku po trenérské výzvě odvolali, protože jí předcházel ofsajd. Český gólman inkasoval regulérní gól až v polovině utkání, kdy se z dorážky vlastní střely prosadil John Tavares a snížil na 1:2. Mrázek poté podržel Carolinu několika skvělými zákroky a například zneškodnil velkou šanci Nylandera, když jeho střelu zblízka ukryl v lapačce.

Výsledky NHL: Buffalo - Nashville 2:3 Columbus - Boston 2:6 Toronto - Carolina 1:4 Montreal - Tampa Bay 4:2 Minnesota - Winnipeg 5:1 Dallas - Philadelphia 6:2 Colorado - Edmonton 6:2 Detroit - Pittsburgh 4:1 Arizona - Los Angeles 1:3 Vancouver - San Jose 4:2

Carolinu uklidnil v 50. minutě Jordan Staal trefou na 3:1 a skóre uzavřel při power play Dougie Hamilton, která dal v zápase dva góly. Mrázek si tak připsal desátou výhru z posledních dvanácti startů a přiblížil tým do play off, které Hurricanes nehráli od roku 2009. Carolina drží ve Východní konferenci první divokou kartu, ale v patách má Columbus i Montreal, kteří ztrácejí shodně jeden bod. Všem chybí do konce základní části odehrát dva zápasy.

Boston směřoval k výhře od začátku a ve 41. minutě vedl už 5:0. Krejčí se podepsal pod úvodní kuriózní gól. Puk poslal mezi kruhy Jakeu DeBruskovi, jehož střela byla zblokována, ale kotouč se snesl vysoko do vzduchu a odrazil se od zad gólmana Sergeje Bobrovského do branky. Gól na 3:0 padl po hezké akci. Krejčí založil dlouhou přihrávkou z vlastního pásma přečíslení dva na jednoho, který zakončil opět DeBrusk. Pastrňák zvýšil na 5:0 dělovkou z pravého kruhu.