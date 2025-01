Američtí junioři obhájili zlato z MS, obrat proti Finům dotáhli v prodloužení

Američtí junioři slaví vítězství na MS hokejistů do 20 let. foto: Sean Kilpatrick, AP

Hokejisté Spojených států amerických porazili ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let Finsko 4:3 v prodloužení a v Ottawě obhájili triumf z loňska z Göteborgu. Celkově slaví sedmé zlato v historii. Navázali na úspěchy z let 2004, 2010, 2013, 2017 a 2021. Finům útok na šestý triumf a první od roku 2019 nevyšel. Dosáhli však na první medaili po třech letech od stříbra z Edmontonu.