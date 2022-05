ONLINE: Česko - Švédsko 1:4. Hokejisté znovu inkasují, Vejmelka střídá

Češi vstoupili do prvního zápasu na turnaji poněkud vlažněji, Lukáš Dostál musel předvést několik kvalitních zákroků. Národnímu týmu se začalo dařit až od druhé třetiny, ve které otevřel skóre Matěj Blümel.

Svěřenci Kariho Jalonena postupně navyšovali náskok ve skóre a nakonec se radovali z výhry 5:1.

„Když jsme utkání sledovali znovu, vyplynulo z toho, že šest šancí Britů nevyplynulo z jejich hry, ale z našich hokejek, šlo o puky odevzdané naší chybou, toho je potřeba se vyvarovat,“ uvedl asistent Libor Zábranský.

„Na kluky mohlo mít vliv, že šlo o první zápas tady, první třetinu... Oklepali jsme se z toho a systém hry měnit nechceme,“ doplnil.

Ani Švédové nepředvedli proti Rakušanům oslnivý výkon. Sice brzy vedli, ovšem gól Petera Schneidera na 1:2 na konci první třetiny utkání pořádně zdramatizoval. Nebýt šťastného odrazu před nechráněného Joakima Nordströma ve druhé třetině, mohl se výběr Tre Kronor ještě strachovat o vítězství.

Oba týmy tak do zápasu vstupují se třemi body na kontě. V letošní sezoně půjde o páté vzájemné utkání.

Elmer Söderblom a Anton Bengtsson se snaží zastavit unikajícího Davida Krejčího (46) na Švédských hokejových hrách.

Na turnajích Euro Hockey Tour Češi se Švédy nejprve dvakrát prohráli (1:4 a 2:3), po nástupu finského kouče Kariho Jalonena ale přišly dvě výhry - drtivých 9:3 v Ostravě a pak 2:1 ve Stockholmu.

Na loňském mistrovství světa čeští hokejisté porazili Švédy 4:2. Tento výsledek se Jalonenův výběr pokusí napodobit.

„Proti Britům jsme měli po většinu času puk na holích, proti Švédům to bude více o defenzivě. Bude to úplně jiné,“ ví trenér reprezentace.

Nedělní soupeř Čechů odehrál první utkání na turnaji pouze s patnácti hráči v poli. Sestava Švédů se pro nedělní utkání rozroste o další dva útočníky, stále tak nebude čítat úplné čtyři formace.

„V současném hokeji to musí být strašně náročné. Tím spíš, když hrajete dva dny po sobě,“ míní Zábranský. „I když jsem viděl naše časy na ledě a Filip Hronek měl skoro 25 minut, tak se snažíme to rozdělit tak, abychom šli do dalšího zápasu s energií.“

„Nic to neznamená, Švédi mají svou kvalitu a nás čeká náročný zápas,“ ujasňuje zase kapitán Roman Červenka.

Nicméně i z českého týmu mají Švédové respekt. Vždyť z posledních dvou utkání s ním mají nelichotivé skóre 4:11.

„Jsou velcí, šikovní a s novým trenérem Jalonenem mají o dost lepší obranu,“ řekl po úvodní výhře 3:1 na mistrovství světa obránce Henrik Tömmernes.

„Hráli jsme s nimi za posledních pár týdnů dvakrát a vždy vyhráli. Od loňska se změnili, trenér je výborně připravil. Tolik neriskují, chtějí hrát s pukem a mají spoustu skvělých zakončovatelů. Náročný soupeř,“ míní Tömmernes.