Kapitán osmnáctky Kulich po výhře nad Kanadou: Na náš tým jsem hrdý

„Hattrick? Ten je super, ale hlavně jsem hrdý na náš tým, že jsme to dokázali. Vyhrát jsme si zasloužili právem. Byl to výborný týmový výkon,“ řekl Kulich po výhře 6:5 v prodloužení, které Čechům zajistilo druhé místo ve skupině za suverénními Američany.

Čeští mladíci o vítězství rozhodli v početních výhodách. Proměnili jich pět, poslední v prodloužení právě Kulich a završil hattrick. „Přesilovky máme skvěle sehrané. Mám v nich spoluhráče, kteří mě dokáží skvěle najít a já to se štěstím trefím. Všechno jsou to chytří hráči, umíme si vyhovět. Je to opravdu krása hrát. Když se přesilovka povede, neubrání ji žádný tým,“ uvedl kapitán.

Vyrovnávací gól na 5:5, který poslal zápas do prodloužení, vstřelil jeho spoluhráč z prvního útoku Eduard Šalé. „On vždycky nahrává mně, takže jsem se ho někdy snažil i hledat, protože se do toho také potřebuje dostat. Byl jsem za něj hodně rád, protože je to střelec,“ uvedl.

Osmnáctka pod vedením trenéra Jakuba Petra se tak vítězně naladila na čtvrteční čtvrtfinále proti Švýcarsku. „Všechny týmy jsou stejné a my si vůbec nemůžeme vybírat. Snažíme se být pokorní, ať už budeme hrát proti jakémukoliv soupeři. Každopádně sebevědomí v nás určitě vyroste. Do půlnoci to s kluky oslavíme, ale ve středu už zpátky do montérek,“ dodal Kulich.