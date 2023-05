Američané otočili finále MS hráčů do 18 let a porazili Švédy v prodloužení

„Je to neuvěřitelné. Minulý rok to bylo pro nás kyselé, protože jsme se Švédy prohráli. To, že jsme to zvládli s touhle partou, je velmi speciální,“ řekl americký útočník Will Smith, který byl vyhlášený nejužitečnějším hráčem turnaje, nejlepším útočníkem dle direktoriátu turnaje a nechybí ani v All Stars týmu. S 20 body se stal i nejproduktivnějším hráčem MS.

Reprízu finále z předešlého šampionátu začali lépe Švédové, kteří stejně jako Američané před dnešním dnem na turnaji vyhráli všechny zápasy. V 10. minutě je posunul do vedení Elliot Stählberg.

Ve druhé třetině přidal druhou branku v přesilovce Noel Nordh, ale Seveřanům to nestačilo. V 50. minutě nejprve snížil Danny Nelson a necelé čtyři minuty před koncem v početní výhodě vyrovnal Cole Eiserman.

„Myslím si, že žádný z nás ani na chvíli nepochyboval. Když jsme šli do třetí třetiny, tak jsme věděli, že to dokážeme. Potom jsme převzali otěže zápasu, k čemuž nám pomohly i nějaké šťastné odrazy. Kontrolovali jsme pak puk, jako po celý šampionát,“ řekl Leonard.

Finále se stejně jako předchozí zápas o bronz muselo prodlužovat. Při hře tři na tři jej rozhodl osmým gólem na turnaji Leonard. „Viděl jsem obránce, že má menší mezeru uprostřed, takže jsem tam najel a zkusil jsem vystřelit,“ usmíval se Leonard.

Švédové byli po zápase zklamaní. „Teď je to hodně těžké a bolí to. Tvrdě jsme pracovali, abychom uspěli. Vedli jsme o dva góly, ale o náskok jsme přišli, což je škoda. Každopádně hrát v tomto týmu byla radost, ale teď jsme samozřejmě smutní,“ řekl Nordh.

Slováci vzdorovali, o bronz přišli v prodloužení

Hokejisté Kanady získali bronz na mistrovství světa hráčů do 18 let, když v utkání o 3. místo porazili Slovensko 4:3 v prodloužení. Dramatickou bitvu rozhodl v 68. minutě svou druhou brankou šestnáctiletý útočník Macklin Celebrini. Gólem a třemi asistencemi se na výhře podílel Matthew Wood.

Slovensko mělo blízko k třetí medaili na MS této věkové kategorie a prvnímu cennému kovu od roku 2003. Svěřenci trenéra Tibora Tartala dokázali na začátku třetí třetiny zásluhou Petera Císara vyrovnat na 2:2 a v 56. minutě je posunul do vedení Alexander Jenčko. Kanada ale v power play vyrovnala, 70 sekund před koncem základní hrací doby se o to postaral Wood.

V prodloužení mohly rozhodnout oba týmy. Hrdinou zápasu se stal Celebrini, jenž při hře tři na tři využil Woodovu přihrávku, dostal se před brankáře Urbana a bekhendovým blafákem duel ukončil.

Kanadská gólová radost v zápase se Slovenskem.

„Byla to skvělá přihrávka od Woodyho. Trochu jsme to riskl, a kdyby to šlo na druhou stranu, tak bychom se teď asi bavili o něčem jiném. Ale udělal to skvěle, prošlo to a já se pak řídil svým instinktem a snažil se zakončit co nejlépe,“ řekl Celebrini.

Kanada získala devátou medaili v historii MS hráčů do 18 let a čtvrtou bronzovou. Slováci, kteří se do elitní skupiny letos vrátili, na další medaili z vrcholné akce čekají dál.

„Pocity jsou špatné, chtěli jsme zápas vyhrát a skončit třetí,“ litoval útočník Dalibor Dvorský. „Teď jsme všichni zklamaní, ale myslím si, že za nějakou dobu si uvědomíme, že je to velká věc,“ poukázala hlavní hvězda týmu na první účast Slovenska v semifinále po dvaceti letech.

Podobně turnaj zhodnotil i kouč Tartal. „Teď je to těžké, ale věřím, že v průběhu pár hodin to bude lepší... V zápase jsme měli mnoho šancí. Ve druhé třetině jsme měli dost přečíslení, kdy jsme mohli zachovat klid, dát góly a odskočit Kanadě, ale to se nepovedlo. Bohužel, tak to je...,“ řekl Tartal a pochválil všechny hráče a početnou skupinu slovenských fanoušků, kteří týmu i po porážce zazpívali hymnu. „Byl to skvělý týmový výkon. Fanoušci nám dodávali obrovskou energii a bylo úžasné poslouchat hymnu v jejich podání po prohraném zápase,“ dodal.

Finále

USA USA : Švédsko Švédsko 3:2P (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0) Góly:

49:44 Nelson (Buium, Guzzo)

56:44 Eiserman (Smith)

62:20 Leonard (Hutson, Moore) Góly:

09:33 Stählberg (Wahlberg)

26:14 Nordh (Sandin-Pellikka, Forsfjäll) Sestavy:

Augustine (Musser) – Schulz (C), Minnetian, P. Fischer, Buium, Hutson, Fortescue, Cleveland – Smith, Perreault, Leonard (A) – Terrance, Fine, Moore (A) – Vote, Hagens, Eiserman – Nelson, Hendrickson, Guzzo – Slaggert. Sestavy:

Erliden (Thelin) – Sandin-Pellikka, Lindstein (A), Willander, Hurtig, Landén (A), Bergström, Kostadinski – Edstrom, Unger Sörum, Stenberg (C) – Dower Nilsson, Forsfjäll, Wahlberg – G. Kangas, Zether, Nordh – Stählberg, Sagadin, Johansson – Pettersson. Rozhodčí: D. Cadieux, M. Hebeisen – N. Boivin, L. Rampír (CZE) Počet diváků: 4342

O 3. místo